EYMS 11’inci Galibiyetini Aldı

TFF 1. Ligin 20’nci haftasında İstanbul’da Denizlispor ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki 11’nci galibiyetini alırken, puanını 37’ye yükseltti.

Malatya İnönü Stadı’nda ‘maç oynanamaz’ raporunun ardından Denizlispor ile İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da karşılaşan sarı kırmızılılar, mücadeleyi Dialiba, Pereira ve Ayite’nin golleriyle 3-1 kazanarak, önemli bir galibiyet aldı. Deplasmanda 5 maçtır yenilmeyen Denizlispor karşısında özellikle ikinci yarıda iyi bir futbol ortaya koyan Malatya ekibi, ligdeki 11’nci galibiyetini aldı.

DİALİBA GOLLE DÖNDÜ

Ligin 17’nci haftasında Malatya İnönü Stadı’nda Sivasspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve üç hafta takımdan ayrı kalan Boubacar Dialiba Diabang sahalara golle döndü.

Denizlispor karşısında karşılaşmanın 43’üncü dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Dialiba, gol sayısını da 11’e yükseltti.

Sakatlığının ardından yeşil sahalara golle dönen Senegalli sol kanat oyuncusu, gol sonrası büyük bir mutluluk yaşadı.

AYİTE GOLLE ‘MERHABA’ DEDİ

Sarı kırmızılıların, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’dan devre arasında transfer ettiği forvet oyuncusu Jonathan Serge Folly Ayite, Denizlispor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıktı. Ayite ile birlikte hücum etkinliği daha da artan sarı kırmızılar, Denizlispor karşısında önemli gol pozisyonlarına girdi.

Antalya kampına sonradan katılan ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Ayite, takım arkadaşlarına orta alanda da yardım ederek, takımını hücuma kaldırdı.

Maçın 72’nci dakikasında Caner’in sağdan ortasına iyi yükselen golcü futbolcu, kafayla topu uzak köşeye gönderdi ve ilk maçında ilk golünü atmış oldu.

Yeni Malatya Gazetesi