EYMS 8 Maçta Gol Atamadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından önemli bir eser daha yayınlandı. “Malatya Söz Varlığı” adlı kitap, özgün bir eser olarak kültür hayatımıza kazandırıldı. 180 sayfalık eserde, Malatya...