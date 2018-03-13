EYMS 8 Maçta Gol Atamadı
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 25 haftalık bölümde oynadığı 8 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.
Sarı kırmızılılar, ligin ikinci haftasında deplasmanda 2-0 kaybettiği Demir Grup Sivasspor, 11.haftada sahasında 2-0 kaybettiği Medipol Başakşehir ve 12.haftada deplasmanda 1-0 yenildiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol atamadı.
Evkur Yeni Malatyaspor ayrıca ligde 13.haftada sahasında Beşiktaş, 14.haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor, 18.haftada deplasmanda Osmanlıspor ve 22.haftada yine deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde son olarak 25.haftada sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar, toplamda 8 karşılaşmada rakip ağları havalandıramadı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 25 haftalık bölümde 28 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.
Sahasında 17 gol atıp, kalesinde 17 gol gören sarı kırmızılılar, deplasmanda rakip ağları 11 kez havalandırırken, 14 gol yedi.
Sarı kırmızılılarda en golcü isim 11 golle Khalid Boutaib olurken, Aytaç Kara’nın 3, Nacer Barazite, Michael Pereira ve Adem Büyük’ün 2 golü bulunuyor.
Yeni Malatya Gazetesi