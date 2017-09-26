EYMS A.Konya’ya Hazırlanıyor
Süper Ligin yedinci haftasında sahasında 1 Ekim Pazar günü Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligin altıncı haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 yenerek, ilk deplasman galibiyetini alan ve puanını 7’ye çıkaran sarı kırmızılılar, iki günlük iznin ardından Orduzu Pınarbaşı’nda toplandı.
Takımın teknik sorumluları Ali Ravcı ve Hakan Çalışkan, antrenman öncesi futbolcularla yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı yaptı.
Toplantı sonrası futbolcular ısınma hareketi yaparak, tam saha düz koşu gerçekleştirdi. Dar alanda kısa pas ve top kapma çalışması yapan takım, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Çalışmalar esnasında futbolcuların keyifli oldukları gözlendi. Takımın teknik sorumlusu Ali Ravcı da dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasına katıldı.
Antrenmana izinli olan kaleci Ertaç Özbir’in yanı sıra Yalçın Ayhan ve Murat Akça katılmadı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
biz bu ligde kalmak istiyorsak evimizdeki maclara final havasıyla cıkmamız gerekir ikinci yarı son haftalarda neler oldugunu malatya spor da görmuştuk evinde guclu olmayan takım hic bir ligde tutunamaz zayıf takımlar hemen hemen belli oldu düşecek takım adaylarıda biz zayıf takımlar arasında kalırsak diger takımlar bize karşı savunma bile yapmadan bastırmak dan cekinmiyeceklerdir