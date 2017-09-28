EYMS- A.Konya Maçının Kanalı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkezin yanı sıra ilçe ve kırsal mahallelerde de önemli yatırımlar ve hizmetler gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçelerde ve kırsal mahallelerde yapmış olduğu fiziki yatırımların yanı sıra sosyal...