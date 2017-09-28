EYMS- A.Konya Maçının Kanalı
Süper Ligin yedinci haftasında oynanacak karşılaşmaların hangi kanallardan izleyicilerle buluşacağı açıklandı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşması beIN Sports 1’den izleyicilerle bulaşacak.
Süper Ligin yedinci haftasında oynanacak karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şöyle:
29 Eylül Cuma
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe/beIN Sports 1
30 Eylül Cumartesi
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor/beIN Sports 1
14.00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Kasımpaşa/beIN Sports 2
16.30 Kayserispor-Bursaspor/beIN Sports 1
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor/beIN Sports 1
1 Ekim Pazar
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor/beIN Sports 1
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği/beIN Sports 1
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor/beIN Sports 1
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir/beIN Sports 2.
Yeni Malatya Gazetesi