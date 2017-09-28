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Malatya Haber -

EYMS- A.Konya Maçının Kanalı

EYMS- A.Konya Maçının Kanalı
  • 28.09.2017
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Süper Ligin yedinci haftasında oynanacak karşılaşmaların hangi kanallardan izleyicilerle buluşacağı açıklandı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşması beIN Sports 1’den izleyicilerle bulaşacak.

Süper Ligin yedinci haftasında oynanacak karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şöyle:

29 Eylül Cuma

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe/beIN Sports 1

30 Eylül Cumartesi

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor/beIN Sports 1

14.00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Kasımpaşa/beIN Sports 2

16.30 Kayserispor-Bursaspor/beIN Sports 1

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor/beIN Sports 1

1 Ekim Pazar

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor/beIN Sports 1

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği/beIN Sports 1

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor/beIN Sports 1

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir/beIN Sports 2.

Yeni Malatya Gazetesi

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