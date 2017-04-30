EYMS Başkanını Ağırladılar
İstanbul’da bulunan Pütürge Çevre Köyleri Derneği tarafından Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’e plaket verildi.
Pütürge Çevre Köyleri Derneği Osman Dursun ve yönetimi, Göztepe galibiyetinin ardından Başkan Gevrek ve yönetimini dernek merkezinde sabah kahvaltısında ağırladı.
Burada konuşan Dernek Başkanı Osman Dursun, adım adım şampiyonluğa giden Evkur Yeni Malatyaspor’u ve yönetimini tebrik ederek Başkan Adil Gevrek’e bir plaket verdi.
Yeni Malatyaspor’a başarılar dileyen Başkan Dursun, şampiyonluğa inandığını söyledi.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
Malatyalı olmak böyle bişey işte.Malatyalı olmak özelliktir.Malatyalı gardaş larımıza selamlar.