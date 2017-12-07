EYMS Gol ve Galibiyet Hasretini Gidermek İstiyor

Süper Ligin 15.haftasında 9 Aralık Cumartesi günü 14.00’da Göztepe’yle Yeni Malatya Stadyumu’nda karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılıp, hem galibiyet hem de gol özlemini dindirmek istiyor.

Ligin 10.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden ancak sonraki 4 haftada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak, gol atma başarısını gösteremeyen Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe karşılaşmasında gol sorununu çözüp, galibiyet özlemini sona erdirmek istiyor.

Erol Bulut yönetiminde geride kalan 4 haftada Medipol Başakşehir’e 2-0, Aytemiz Alanyaspor’a ise 1-0 kaybeden, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile de 0-0’lık sonuçlarla berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor’da, bu bölümde gol atılamaması teknik heyeti harekete geçirdi.

Göztepe karşılaşmasında gol sorununu ortadan kaldırıp, taraftarının önünde 3 puanı almak isteyen teknik direktör Erol Bulut, “Takımın başına geldiğimizden buyana gerçekten defansif anlamda iyi işler yapıyoruz. Aslında ofansif anlamda da iyi işler yapıyoruz. Üreten bir Yeni Malatyaspor var. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Son haftalarda aynı zamanda üreten bir takımız ama golü bir türlü bulamıyoruz” diyerek, gol sorununa dikkat çekti.

Bulut, Göztepe maçında yakalayacakları fırsatları gole çevirmek için gol yollarındaki eksikler üzerinde duruyor.

Lig’de geride kalan 14 haftada 16 gol kaydeden sarı kırmızılılar, maç başı 1,1 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.

Sezonun ilk haftasında Osmanlıspor Futbol ağlarına 3, 6.haftada ise deplasmanda Kardemir Karabükpor’a 4 gol atan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında 2’şer gol bulmuştu.

Süper Lig’de 3 karşılaşmada 11 gol kaydeden Malatya ekibi, Antalyaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise 1’er gol attı.

Kaybettiği Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları ile berabere kaldığı Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarında gol atma başarısı gösteremeyen Evkur Yeni Malatyaspor, 14 haftalık bölümde kalesinde ise 20 gol gördü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi