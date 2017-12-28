EYMS M.Başakşehir İle Maç Yapacak

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına 3 Ocak’ta Antalya Belek’te başlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak.

Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te gerçekleştirecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık kampına 3 Ocak’ta başlayacak. Sarı kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da 15 Ocak’a kadar kampını sürdürecek. Malatya’da oluşacak hava şartlarına göre Malatya’ya dönmeyi planlayan sarı kırmızılılar, hava şartlarının antrenman yapmaya uygun olmadığı öğrenilirse, Antalya kampını uzatıp ligin ikinci yarısında oynanacak olan ilk hafta maçı olan Osmanlıspor maçı için direkt Ankara’ya geçecek.

Evkur Yeni Malatyaspor’da kamp programı dahilinde teknik direktör Erol Bulut’un 3 hazırlık maçı yapmayı planladığı öğrenildi. Yapılacak olan hazırlık maçlarını 7 – 10 ve 13 Ocak tarihlerinde yapmayı planlayan sarı kırmızılılarda maçların tarihleri belirlenirken, şuan için Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir maçının tarihi, yeri ve saati belli oldu. 10 Ocak tarihinde Medipol Başakşehir’in kamp yaptığı Antalya Belek’te bulunan otelin sahasında yapılacak olan hazırlık maçı saat 18.00’da oynanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp programı dahilinde 7 Ocak ve 13 Ocak’ta yapacağı hazırlık maçlarının hangi takımlarla yapılacağı ise henüz netleşmediği için bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Yeni Malatya Gazetesi