Final

Final

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Malatya Haber -

EYMS- Osmanlı Maçının Hakemi

EYMS- Osmanlı Maçının Hakemi
  • 12.12.2017
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Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor Futbol Kulübü, Çarşamba günü Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Serkan Çınar yönetecek.

  Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Ankara’da Osmanlıspor’a 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Çarşamba akşamı rakibiyle sahasında rövanş maçına çıkacak. Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Serkan Çınar yönetecek. Çınar’ın yardımcılıklarını Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Ali Saygın Ögel ile İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmada, Sakarya Bölgesi A Klasman Hakemi Erkan Engin ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

KUPADA 2 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET ALDILAR

  Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1’de mağlubiyet aldı.

  Kupaya 3.Tur’da dahil olan sarı kırmızılılar, ilk maçında deplasmanda İnegölspor’u 2-0 yenerek, 4.Tur’a yükseldi. 4.Tur’da deplasmanda Ofspor’u 3-1 mağlup eden Malatya ekibi, adını 5.Tur’a yazdırdı.

  5.Tur’da ilk maçta Osmanlıspor Futbol Kulübü ile Ankara’da Osmanlı Stadı’nda karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Yeni Malatya Gazetesi

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