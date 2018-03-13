EYMS Trabzon Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Ligin 26.haftasında deplasmanda Pazar günü 16.00’da Trabzonspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 25.haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen ve haftayı 34 puanla 9.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26.haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, bir günlük iznin ardından Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanarak, Karadeniz ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda dizinde hafif ağrı bulunan Michael Pereira takımdan ayrı doktor kontrolünde çalıştı. Hafif ağrıları bulunan Mina ile Rahman Buğra Çağıran ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan kaleci Ertaç Özbir, Aytaç Kara, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Murat Yıldırım ve Doria yenileme çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna sonradan giren ve yedekte bulunan futbolcular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı. Antrenmanda daha sonra yeşil ve turuncu takım olarak ikiye ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışması yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi