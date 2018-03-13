EYMS ‘Fahiş Fiyat’tan PFDK’da.. En Az 1 Milyon Ceza Kapıda

Süper Lig’in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor (EYMS)- Fenerbahçe maç biletlerinin, kulüp yönetimi tarafından “fahiş fiyat” tarifesiyle satılması, bu duruma tepki gösteren Fenerbahçe Kulübü’nün EYMS’yi federasyona şikayet etmesinin ardından, PFDK’ya sevklerle ilgili TFF Hukuk Müşavirliği açıklamasında yeralan ceza isteminin, fahiş fiyatla ilgili olduğu, bu doğrultuda EYMS’ye en az 1 milyon TL para cezasının verilebileceği bildirildi.

FAHİŞ FİYAT VE ŞİKAYET..

EYMS Kulübü, Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını Batı Alt-125 TL, Batı Üst 100 TL, Doğu Alt-100 TL, Doğu Üst 75 TL, Güney Alt-50 TL, Güney Üst-100 TL, Kuzey Alt-50 TL, Kuzey Üst-100 TL, Misafir-130 TL olarak belirlemişti.

Fahiş fiyatların, misafir takımla ilgili bölümüne Fenerbahçe Kulübü tepki göstermişti ve EYMS’yi TFF’ye şikayet ederek, cezalandırılmasını istemişti.

6 Mart 2018 tarihini taşıyan başvuruda, EYMS’nin 25 Kasım 2017’de Beşiktaş, 17 Aralık 2017’de de Galatasaray’la Malatya’da oynanan karşılaşmalarda, misafir takım taraftarı bilet fiyatını 7,5 TL olarak belirlediği, yine ligin ilk yarısında 15 Ekim 2017 günü İstanbul’da Fenerbahçe’nin EYMS ile oynadığı maçta misafir bilet fiyatının 50 TL olduğu belirtildikten sonra, özetle şöyle denilmişti:

“…Oysa Evkur Yeni Malatyaspor, 11.03.2018 günü oynayacağımız müsabakada eşitlik kuralını dikkate almamış, adil davranmamış, tam aksine fırsatçı bir bakış açısı ile hareket ederek, kar kış demeden takımımızı desteklemek isteyen ve futbolun en önemli varlığı olan taraftarımızı adeta cezalandırmaya çalışma yoluna gitmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, Yeni Malatyaspor’un bilet fiyatlarını belirleme konusunda sportmenliğe ve etik kurallara aykırı davrandığı görülmektedir…

Buna bağlı olarak TFF yönetim kurulunun hukuka, talimatlara, sportmenliğe aykırı bu uygulamaya seyirci kalmamasını, konu hakkında gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmasını, kamuoyunun önünde yapılan hu hukuksuzluğa seyirci kalmamasını talep ediyoruz. Zira Evkur Yeni Malatyaspor tarafından yapılan uygulama TFF talimatlarına aykırıdır…

Ev sahibi takım eşitiğe ve adalete aykırı bu davranışıyla hem taraftarımıza hem de Malatya halkına büyük saygısızlık yapmıştır.

TFF FDT m 49/2’de belirlenen somut yasakların dışında BENZER FİİLLERLE MENFAAT SAĞLANMASI hususu da yaptırıma bağlanmıştır. Ev sahibi takımın bilet fiyatlarına ilişkin kararı her halükarda ‘benzer fiillerle menfaat sağlanması’ düzenlemesinin ihlalidir.

Kötü niyetle ve sportmenliğe aykırı hareket ederek ayrımcılık yapan ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor kulübünün sportmenliğe aykırı hareketten ve resen tespit edilecek sair aykırılıklardan dolayı disiplin kuruluna sevk edilmesini talep ediyoruz.”

FAHİŞ FİYAT CEZASI İSTENDİ..

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Evkur Yeni Malatyaspor’u “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49/2. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından EYMS’nin PFDK’ya sevki ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

1 MİLYON TL İLE 1 MİLYON 250 BİN TL ARASINDA CEZA ÖNGÖRÜLÜYOR..

Hukuk Müşavirliği’nin “Usülsüz Seyirci Alınması” olarak belirttiği ihlal ile ilgili uygulanmasını istediği 49/2. madde şöyle:

“MADDE 49 – USULSÜZ SEYİRCİ ALMA ve MERDİVEN BOŞLUKLARININ BOŞ BIRAKILMAMASI

(2) Rakip kulüp seyircisine aynı seyir kalitesindeki yerler için kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının %30’undan fazla veya diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulayan, seyircisiz oynanan müsabakalarda misafir takım taraftarlarına son beş resmi müsabakada belirlenen misafir tribün bilet fiyatlarının ortalamasından daha fazla bilet fiyatı belirleyen veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 1.000.000.-TL’den 1.250.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 500.000.-TL’den 625.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 20.000.-TL’den 30.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 10.000.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.”

PFDK, ceza talebiyle sevkleri 15 Mart Perşembe günkü toplantısında görüşerek karara bağlayacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com