EYMS’de Dia Sakatlandı

Evkur Yeni Malatyaspor antrenmanında Issiar Dia şoku yaşandı. Sakatlanarak çalışmayı tamamlayamayan Fransız oyuncunun Göztepe maçında oynayamayacağı belirtildi.

Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların antrenmanında Issiar Dia şoku yaşandı. Çalışmada girdiği bir ikili mücadelede acılar içerisinde yerde kalan Dia, antrenmanı tamamlayamayarak tesislere götürüldü. Burada yapılan ilk kontrolde golcü oyununun sağ üst adalesinde yırtık tespit edildi. Göztepe maçında kadroya alınmayacağı belirtilen Fransız oyuncunun tedavisi için İstanbul’a gönderileceği ifade edildi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, Teknik Erol Bulut yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir antrenman gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Adem Büyük’ten sevindirici haber geldi. Malatya’ya dün gelen başarılı oyuncunun Göztepe maçına yetişeceği belirtildi. Bir diğer sakat Batuhan Altıntaş’ın ise düz koşulara başlayacağı bildirildi.

İstasyon kulvarlarında koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Teknik Direktör Erol Bulut’un yapılan çift kale maçta bu hafta sarı kart cezalısı oldukları için takımdan ayrı kalacak olan Murat Yıldırım ve Aytaç Kara’nın yerine orta sahada Sadio Diallo ile Rahman Buğra Çağıran’a şans verdiği görüldü.

E.Yeni Malatyaspor Cuma günü yapacağı antrenmanla cumartesi günü saat 14.00’te oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

iha