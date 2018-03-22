EYMS’de Gençlerbirliği Hazırlığı Başladı

Süper Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

Ligde geride kaldığı iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor’a mağlup olan sarı kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara nedeniyle dört günlük izin yaptı. İznin ardından Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanan sarı kırmızılılar, ligin 27.haftasında Malatya’da oynanacak olan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Omuzundaki ağrı nedeniyle iğne olan kaleci Farnolle’nin yanı sıra dizindeki sakatlık nedeniyle tedaviye alınan Pereira ve grip olan Eren Tozlu antrenmanda yer almadı. Rutin olarak gerçekleştirilen doping kontrolüne giren Nacer Barazite ise kontrol sonrası takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular yarı alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

DİALLO, BOUTAİB VE BERK MİLLİ MAÇLAR SONRASI KATILACAK

Evkur Yeni Malatyaspor’da Khalid Boutaib ve Berk Yıldız milli takımda bulunuyor. Fas Milli Takımı’nın aday kadrosunda yer alan forvet oyuncusu Khalid Boutaib, milli takım kampında çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında attığı golle gol sayısını 12’ye çıkaran ve takımın en golcüsü olan Boutaib, milli maçlar sonrası takıma katılacak. Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor’un 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Yıldız, Ümit Milli Takımı’nda bulunuyor. Milli takım kampında çalışmalarını sürdüren genç oyuncu, milli maçlar sonrası takımın çalışmalarına dahil olacak.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Gineli Sadio Diallo’da milli takıma davet edildi. Ülkesine giden ve milli takım kampına katılan Diallo’da birkaç gün sonra takımla birlikte çalışmalara katılacak.

ZORLU MAÇLAR OYNAYACAKLAR

Ligin 25.haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-0, 26.haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, kalan 8 haftada birbirinden zorlu ve kritik karşılaşmalar oynayacak.

Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda Ankara ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde kalan sekiz maçı şöyle:

Gençlerbirliği-iç saha

Medipol Başakşehir-deplasman

Aytemiz Alanyaspor-iç saha

Beşiktaş-deplasman

Teleset Mobilya Akhisarspor-iç saha

Göztepe-deplasman

Galatasaray-deplasman

Kayserispor-iç saha.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi