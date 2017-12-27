EYMS’de Transfer Çalışmaları Hız Kazandı

Süper Lig’de ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları hızlandı.

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al Ahli’nin forvet oyuncusu Mousa Sow ile prensipte anlaşan ve pürüzleri çözüp bu transferi noktalamak isteyen sarı kırmızılılarda, Beşiktaş’ın ileri uç oyuncusu Mustafa Pektemek’in yanı sıra Başakşehir’den Mehmet Batdal ve Galatasaray’dan Sinan Gümüş’ün de adı geçiyor.

SOW TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe’de yıldızı parlayan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al Ahli’ye transfer olan Mousa Sow’un yeniden Türkiye’ye dönmek istemesi sonrası kolları sıvayan yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı.

Transferin gerçekleşmesinde takımın tecrübeli kanat oyuncusu İssiar Dia’nın devreye girdiği öğrenilirken, transferin bitmesinin an meselesi olduğu kaydedildi.

31 yaşındaki, 1,80 metre boyundaki forvet oyuncusu Mousa Sow’un Al Ahli ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’de forma giydiği 185 karşılaşmada 75 gol atıp, 32 asist yapan Sow, Al-Ahli Dubai Club takımında 24 karşılaşmada 13 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

BULUT, PEKTEMEK VE BATDAL İDDİALARINI YANITLADI

Evkur Yeni Malatyaspor’un ilgilendiği futbolcular arasında Beşiktaş’ın ileri uç oyuncusu Mustafa Pektemek’in yanı sıra Başakşehir’den Mehmet Batdal olduğu ileri sürülmüştü.

Süper Ligin yayıncı kuruluşu beIN Sports’ta yayına katılan Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, Pektemek ve Batdal iddialarına ilişkin, “Mehmet Batdal yazıldı, Mustafa Pektemek yazıldı. Bu arkadaşlarımızla Başakşehir’de çalıştım. İkisi de çok kaliteli futbolcu ama şuanda öyle bir girişimde bulunmadım” açıklamasında bulundu.

31 yaşındaki Mehmet Batdal, 1,96 metre boyuyla hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Çift ayağını kullanabilen Batdal’ın Medipol Başakşehir ile 30 Haziran 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig’de bu sezon 3 karşılaşmada 56 dakika görev alan Batdal, Medipol Başakşehir formasıyla 121 karşılaşmada 38 gol kaydederken, 15 asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 21 karşılaşmada görev alan ve 1 bin 568 dakika sahada kalan Batdal, 5 gol kaydederken, 1’de asist yaptı.

SİNAN GÜMÜŞ GÜNDEMDE

Evkur Yeni Malatyaspor’un gündemindeki bir diğer ismin ise Galatasaray’ın gurbetçi santraforu Sinan Gümüş olduğu ifade edildi.

23 yaşındaki Almanya doğumlu Sinan Gümüş, santraforun yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. 1,79 metre boyundaki gurbetçi futbolcu, bu sezon 3 karşılaşmada 37 dakika görev alabildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 karşılaşmada görev alan ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydederek, 3’te asist yapan genç golcü, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 18 karşılaşmada 7 gol, 2 asistle oynadı.

SARI KIRMIZILI TAKIMDA 2 İSİM DAHA GÜNDEME GELDİ

Evkur Yeni Malatyaspor’un gündemindeki bir diğer isimlerin ise Bayer Leverkusenli Admir Mehmedi (fotoğrataki) ile Ahmed Hassan olduğu ileri sürüldü.

Bayer Leverkusen ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mehmedi, ileri uçta ve forvet arkasında oynayabiliyor. Sağ ayaklı Admir Mehmedi’nin baş mevkisi forvet arkası. Yan mevki olarak sağ ve sol kanatta da forma giyebilen İsviçreli futbolcu, Bundesliga’da forma giydiği 10 karşılaşmada 2 gol kaydederken, 3 asist yaptı.

Forvet arkasında görev aldığı 63 karşılaşmada 19 gol kaydedip, 7 asist yapan Mehmedi, santrafor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 11 gol atıp, 5 asist yaptı.

24 yaşındaki Mısırlı santrafor Ahmed Hassan, Braga’da forma giyiyor. Sağ ayaklı santraforun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rio Ave’de 98 karşılaşmada 32 gol, 4 asistlik performans gösteren Hassan, Braga formasıyla 90 karşılaşmada 23 gol atıp, 14 asist yapma başarısı gösterdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi