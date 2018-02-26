EYMS’den Taraftara FB Maçı Öncesi Uyarı

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor kulübü, taraftarlara ligin 25.haftasında Malatya’da oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşması öncesi uyarıda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında 11 Mart Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda yönetim, Fenerbahçe karşılaşması öncesi taraftarlara, ev sahibi takım tribünlerine ‘Yeni Malatyaspor Passolig Kartları’ dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacağı uyarısında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Taraftarlarımızın dikkatine, daha önce yaşanan problemlerden dolayı kulübümüz ve taraftarlarımızın bizden kaynaklanmayan sebeplerle zarar görmesini engellemek amacıyla, 11 Mart Pazar saat 16:00´da sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı için Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine “YENİ MALATYASPOR PASSOLİG KARTLARI” dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi “Yeni Malatyaspor Passolig Kartlarını” temin etmeleri gerekmektedir” denildi.

Süper Ligin 25.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe’yi sahasında konuk edecek. Yeni Malatya Stadyumu’na oynanacak olan karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi