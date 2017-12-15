EYMS’nin İşi Zor Ama İmkansız Değil!

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 16.haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray’ı yenerek, 5 haftalık galibiyet özlemini dindirip, Kayseri deplasmanına moralli gitmek istiyor.

Ligde geride kalan 5 haftalık süreçte 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, ligin 10.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 yendikten sonra galibiyeti unuttu. Son olarak sahasında İzmir ekibi Göztepe’ye 3-2 yenilen ve 5 haftada sadece 2 puan kazanabilen Malatya temsilcisi, ligin lideri Galatasaray’ı devirip, ilk yarıda hedeflediği puana yaklaşmak istiyor.

İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI

Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, tarihlerinde ilk kez bir resmi karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 15 haftalık bölümde 16 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 32 puan toplayarak zirvede yer alan Galatasaray, ilk maçlarını 17 Aralık Pazar günü 16.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynayacak.

Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetti. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Trabzonspor’a 2-1, Medipol Başakşehir’e 5-1, Beşiktaş’a ise 3-0 kaybetti.

Ligde 15 haftalık bölümde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3’te mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, 3 mağlubiyetin tamamını deplasmanda aldı. Galatasaray, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak, 10 puan toplayabildi.

Evkur Yeni Malatyaspor ise ligde 15 haftalık bölümde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 16 puanın 9’unu iç sahada oynadığı karşılaşmalarda aldı.

Malatya temsilcisi, evinde şuana kadar oynadığı 8 karşılaşmada sadece 2 kez galip gelebildi. 3 karşılaşmada berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Sarı kırmızılılar, sahasında Osmanlıspor’u 3-1, Trabzonspor’u ise 1-0 yenmişti.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geriye kalan 5 haftalık bölümde galibiyet alamadı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig’de 47 gündür galibiyet yüzü göremedi.

En son ligin 10.haftasında 28 Ekim’de deplasmanda Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni 1-0mağlup eden sarı kırmızılılar, sonraki 5 haftalık bölümde 2 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı. Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir’e 2-0, Aytemiz Alanyaspor’a 1-0, Göztepe’ye ise 3-2 mağlup oldu.

Malatya ekibi, 5 haftalık bölümde kalesinde 5 gol görürken, rakip ağları 2 kez havalandırdı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi