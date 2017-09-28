EYMS’nin Kupanın 4. Turundaki Rakibi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Evkur Yeni Malatyaspor, 3. Lig 1. grup ekiplerinden Ofspor takımıyla eşleşti. Maç, Ofspor sahasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 24, 25 ve 26 Ekim 2017’de tarihlerinde oynanacak 4. tur maçlarında, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig’de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takımlar seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Müsabakalarını kazanan 27 takım 5. Eleme Turuna katılmaya hak kazanacak.

Kupanın 4. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

malatyahaber.com- tff.org