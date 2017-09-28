Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Malatya Haber -

EYMS’nin Kupanın 4. Turundaki Rakibi

EYMS’nin Kupanın 4. Turundaki Rakibi
  • 28.09.2017
  • 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi  TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Evkur Yeni Malatyaspor, 3. Lig 1. grup ekiplerinden Ofspor takımıyla eşleşti. Maç, Ofspor sahasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 24, 25 ve 26 Ekim 2017’de tarihlerinde oynanacak 4. tur maçlarında, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig’de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takımlar seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Müsabakalarını kazanan 27 takım 5. Eleme Turuna katılmaya hak kazanacak.

Kupanın 4. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

malatyahaber.com- tff.org

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."