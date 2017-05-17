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Malatya Haber -

EYMS’nin Kutlaması Pazartesi Akşamı

EYMS’nin Kutlaması Pazartesi Akşamı
  • 17.05.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi, kupa töreni düzenleyecek.

Pazartesi günü belediye binasında yapılacak kupa töreninde bir de konser verilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kupa törenin detayları açıklandı.

Kupa töreni 22 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak. İlk olarak sarı-siyahlı yönetim, teknik heyet ve futbolcular büyükşehir belediyesine ait üstü açık otobüsle şehir turu atacak.

Şehir turunun ardından tören alanına gelecek takımı burada Bakan, milletvekilleri ve belediye başkanı karşılaşacak.

Konuşmalar ve havai fişek gösterileri sonrasında yönetim, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye davet edilecek.

Törenin son bölümünde ise ulusal düzeyde tanınmış bir sanatçının konser vereceği belirtildi.

iha

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