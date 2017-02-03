EYMS’nin Yeni Transferleri

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, kadrosunu devre arasında yaptığı transferlerle güçlendirdi.

Zirve yarışını sürdüren ve sezonu şampiyon tamamlayıp, Süper Lige çıkmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirdi.

İşte Evkur Yeni Malatyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı isimler ve bu oyuncuların özellikleri:

Jonathan Serge Folly Ayite

TFF 1. Ligin yakından tanıyan Jonathan Serge Folly Ayite, şuanda Süper Lig’de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor formasıyla TFF 1. Lig’de gol krallığı yaşadı.

31 Mayıs 2018 yılına kadar Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan 1985 Fransa doğumlu olan Togolu yıldız, Aytemiz Alanyaspor’da 2014-2015 sezonunda 19 golle TFF 1. Lig’de gol kralı oldu.

Stade Bordelais, Brest, Nimes takımlarının da formalarını giyen 1,84 metre boyundaki santrafor, Süper Lig ve TFF 1. Lig dışında Ligue 2, Ligue 1 liglerinde forma giydi.

Gol yollarında çok etkili olan ve ligi yakından tanıyan Jonathan Serge Folly Ayite, Stade Brest 29 takımında 106 maçta 23 gol attı, 4 asist yaptı. Togolu yıldız, Olympique Nîmes formasıyla 78 karşılaşmada 26 gol atarken, 5 asist yaptı. Ayite, Aytemiz Alanyaspor formasıyla ise 76 karşılaşmada 34 gol attı, 13 asist yaptı. Ayite, Togo milli takımıyla çıktığı 17 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Ahmet Aras

Evkur Yeni Malatyaspor’un devre arasındaki bir diğer transferi ise yine bir Süper Lig ekibi Antalyaspor’dan oldu. Sarı kırmızılılar, TFF 1. Ligi yakından tanıyan golcü futbolcu Ahmet Aras’ı kadrosuna kattı.

13 Aralık 1987’de Mardin’de doğan 1,87 metre boyundaki forvet oyuncusu Ahmet Aras, 2007-2008 sezonunda Manisaspor formasıyla 6 maçta 1 gol kaydetti. 2007 yılında Muğlaspor ile 2 maça çıkan ve gol atma başarısı gösteremeyen Aras, 2007-2008 sezonunda İstanbulspor formasıyla 8 maça çıktı ve gol atamadı.

2014-2015 sezonunda Antalyaspor formasıyla 1 maça çıkan Ahmet Aras, 14 maçta 6 gol atma başarısını gösterdi. 2015 yılında Şanlıurfaspor formasıyla 16 maçta 7 gol kaydeden Aras, 197 maçta 72 gol kaydetti. Aras, toplamda 25 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Ahmet Aras TFF 1. Lig’de 62 karşılaşmada 4 bin 387 dakika görev aldı. 62 maçta 28 gol kaydeden Aras, 5 asist yaptı. Aras, 10 sarı kart gördü.

Süper Lig’de 13 maçta 267 dakika görev alan Ahmet Aras, 2 gol atma başarısı gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası’nda 12 maçta 936 dakika sahada kalan Aras, 4 gol attı, 2 sarı kart gördü. Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 3 maçta 239 dakika görev alan Aras 3 gol attı, 1’de asist yaptı. TFF 1. Lig Play-Off’ta 2 maçta 19 dakika sahada kalan Aras gol atamadı.

Sezer Özmen

Sarı kırmızılılar, savunma hattını ise Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen defans oyuncusu Sezer Özmen ile daha da güçlendirdi.

Sezer Özmen, Futbola 2005’te Bakırköyspor’da başladı. İstanbul şampiyonasındaki performansı ile dikkat çeken Özmen, bir sene sonra Beşiktaş’a transfer edildi. 2007-08 sezonu 16 yaş altı takımda forma giydi. Özmen 2008-09 sezonunda ilk kez Beşiktaş A2 forması da giydi. Sonraki iki sezon ise A2 takımının değişmez isimlerinden oldu.

2010’da profesyonel sözleşme imzaladı ve tecrübe kazanması için Çaykur Rizespor’a kiralandı. 2012-2013 sezonun öncesinde ise Beşiktaş’ta teknik direktörlüğü Samet Aybaba’nın getirilmesiyle takıma geri çağırıldı. Fakat performansı beğenilmeyerek iki sezon kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rizespor’a satıldı. Beşiktaş tarafından tecrübe kazanması için 2010-11 sezonunda Çaykur Rizespor’a kiralandı. Sezon sonu kiralık süresi bir sezon daha uzatıldı. Çaykur Rizespor’la 2010-11 sezonunda 13’ü ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giydi. 2011-12 sezonunda 27’si ilk 11 olmak üzere 28 maça çıkıp 2 gol attı. 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor ile 4 Yıllık sözleşme imzaladı.

18 Temmuz 2015 tarihinde Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından FC Metz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferinin ardından yaptığı bir röportajda hedeflerini ve idolünü şu şekilde açıkladı: “Stoperlerin topu oyuna sokma zaafı var, Bu algıyı yıkmak ve Avrupa’nın en iyisi olmak istiyorum. 1 numara olarak gördüğüm Popescu’yu da geride bırakacağıma inanıyorum.” Metz’de 5’i ilk 11 olmak üzere 7 lig karşılaşmasında forma giydi. 14 Kasım 2015 tarihinde Paris’in farklı noktalarında gerçekleştirilen saldırılar sonrasında takım içerisinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 29 Aralık 2015 tarihinde Metz ile kontratını karşılıklı olarak feshetti.

Özmen, 2 Ocak 2016 tarihinde Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

Ferhat Kiraz

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa’dan transfer ettiği yıldız oyuncudan çok şeyler bekliyor.

1989 Konya doğumlu olan Ferhat Kiraz, sol açık pozisyonunda görev alıyor.

Kiraz, Konya Demirspor altyapısında futbola başladı ve 16 yaşında Gençlerbirliği B Genç takımı için geldi. 1 hafta kadar oynadıktan sonra Metin Diyadin’in çalıştırdığı PAF takıma alındı. Yaklaşık 1 sezon PAF takımda oynadıktan sonra 2006 Mart ayında Gençlerbirliği A Takımına geçti. Haziran 2006’da Hollanda’da düzenlenen turnuvaya Gençlerbirliği’nin 17 yaş altı takımında katıldı ve turnuvanın en değerli futbolcusu seçildi.

2010-11 sezonun başında 1. Lig takımı Boluspor’a transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda uyum sorunu yaşamadan kendine ilk 11’de yer edindi ve sezon boyunca 31 lig karşılaşmasında kaydettiği 12 golle hem takımının en golcü futbolcusu oldu hem de gol krallığında iddialı durumda bulundu. Bunun üzerine birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde bulunsa da kulübü başka bir ekibe göndermedi. 2011-2012 sezonun Türkiye kupası maçında Beşiktaş’a karşı forma giyen Ferhat, içinde Beşiktaş’ın da bulunduğu birçok kulübün dikkatini çekmiştir ve sezon boyunca 31 maçta görev yapan başarılı oyuncu rakip fileleri 12 kez havalandırmıştır. Orta sahanın her iki kanadında hücuma dönük olarak görev yapan Ferhat adam eksiltme konusundaki becerisi, hızlı koşuları ve kanat oyuncusu olmasına rağmen golcü özellikleriyle dikkat çekmektedir. Ferhat, 2012-2013 transfer döneminde Süper lig ekiplerinden Bursaspor’a transfer oldu.

2014-15 sezonu ortasına kadar 58 maçta 8 gol atan Ferhat, o sezon İbrahim Öztürk ile kadro dışı bırakıldı ve devre arasında Kasımpaşa’ya transfer oldu.

66 kez milli takımlara çağrılan Ferhat Kiraz, 10 kez Türkiye U-16, 12 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 30 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-21, 3 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 67 kez milli formayı giydi. Milli müsabakalarda 16 gol kaydetti.

Kiraz, 8 ve 9 Şubat 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya’da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

Murat Yıldırım

Evkur Yeni Malatyaspor orta sahaya ise Boluspor’dan Murat Yıldırım’ı alarak önemli bir takviyede bulundu.

1987 Çorum doğumlu olan olan Yıldırım, merkez orta saha olarak görev yapıyor. 1,71 metre boyundaki tecrübeli futbolcu, orta saha sol ve orta saha sağ mevkilerinde de görev yapabiliyor. Yıldırım; Samsunspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Boluspor takımlarının formalarını giydi.

Samsunspor ile 131 karşılaşmaya çıkan Murat Yıldırım, 131 karşılaşmada 14 gol kaydederken, 11’de asist yaptı. Bursaspor’da 54 maça çıkan Yıldırım, 54 maçta 4 gol, 3 asist performansı sergiledi.

TFF 1. Ligi yakından tanıyan Yıldırım, bu ligde 135 maç oynadı. Yıldırım, 135 karşılaşmada 8 gol kaydederken, 15 asist yaptı. Yıldırım, Süper Lig’de ise 123 karşılaşmada 10 gol attı, 9’da asist yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi