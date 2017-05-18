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Malatya Haber -

EYMS’ye PFDK’dan Ceza Çıktı

EYMS’ye PFDK’dan Ceza Çıktı
  • 18.05.2017
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TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 18.05.2017 tarih ve 81 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. TFF 1. Lig’de 33’üncü haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 kalan ve ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’a, PFDK tarafından taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası verildi.

PFDK tarafından yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 14.05.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi

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