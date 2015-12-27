‘Farklılığımız Zenginliğimiz’

Malatya’da Kutlu Doğum konferansı ve lokma ikramı programı düzenlendi.

Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Malatya Müftülüğü ile Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı işbirliği çerçevesinde, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Salonu’nda gerçekleştirilen kutlu doğum konferansı ve lokma ikramı programına, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Müftü Hacı Yusuf Gül, İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan İçen, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, bazı belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı parti, oda, dernek ve sendika başkanları ile kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Programda konuşan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, Hz.Muhammed’in (SAV) 1400 seneden beri güzel mesajlar verdiğini belirterek, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, bu tür programların Peygamber Efendimizi daha iyi anlamaya vesile olduğuna dikkat çekerek, “Peygamber efendimizin doğumu, insanlığın bir anlamda yeni doğumu demektir” diyerek, bir, iri ve diri olmamız gerektiği üzerinde durdu.

Müftü Hacı Yusuf Gül de konuşmasında Kutlu Doğum Haftası üzerinde durup, “Hz. Muhammed (SAV), yolumuzu aydınlatan ışıktır. O’nun doğumu, insanlık alemine Canab-ı Allah’ın bir lütfudur. Halkı, Hak’ka çağırıp Kur’an dan bir an bile uzak kalmamıştır. İnsanlara doğru yolu göstermiştir. Kısacası, Hz. Muhammed (SAV), yolumuzu aydınlatan ışıktır” diye konuştu.

“FARKLILĞIMIZ ZENGİNLİĞİMİZDİR”

Açılış konuşmalarından sonra İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Saffet Sancaklı, “Hz.Muhammed ve Ehlibeyt Sevgisi” konulu konferans verdi. Dekan Sancaklı konferansında, “Farklılığımız zenginliğimizdir” diyerek, son zamanlarda, ayrılık ve gayrılık olmadan birlikte programlar düzenlenmesinin önemini anlattı.

“Peygamberimizi kuru kuruya anmak yerine anlamak ve tanımak lazım, örnek almamız lazım” diyen Dekan Sancaklı, “Müslümanlar çiçek bahçesi gibidir. Çiçek bahçesinde her türlü çiçek bulunur. Bizlerin bu farklılığı, kültür zenginliğimizdir” ifadelerini kulandı.

Davetlilere daha sonra lokma pilavı ikram edildi.