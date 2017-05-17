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Malatya Haber -

FEDAŞ’tan Arapgir’e Yeni Dağıtım Merkezi

FEDAŞ’tan Arapgir’e Yeni Dağıtım Merkezi
  • 17.05.2017
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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, Arapgir ilçesi Öğlelik mevkiindeki trafo binası tesisi tamamlanarak hizmete girdi.

FEDAŞ’tan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Malatya Arapgir’e bağlı Öğlelik mevkiine 174 bin TL’lik yatırımla yapılan Arapgir yeni dağıtım merkezi trafo binası, enerji verilerek kullanıma sunuldu. TEİAŞ’a ait 154 Kv’lık trafo merkezine yeni fider tahsisi yapan Fırat EDAŞ ekipleri, böylece Keban Şalt 2 Arapgir 3/0 hattının mesafesini de azalttı. Bu yenileme çalışmasıyla olası arızaların önüne geçilebilecek ve oluşabilecek yeni arızalara da çok daha kısa zamanda müdahale edilebilecek.

Ayni zamanda alternatif bir ring seçeneğinin de sunulduğu trafo merkezi sayesinde Arapgir ve tüm köyleri, Erzincan Kemaliye ve tüm köyleri, Arguvan İlçesi ve tüm köyleri, sürekli ve kaliteli enerji hizmetinden faydalanabilecek.”

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