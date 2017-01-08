“Fethi Kardeşimiz Felaketi Engelledi”

AKP’li Çalık, şehit polisin Elazığ’daki ailesini ziyaret etti, onları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştürdü

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin’in, aile yakınlarına taziyede bulundu. AKP Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile birlikte Beyzade Efendi Camisi altında bulunan taziye yerine giden Çalık burada şehidin kardeşleri ve eşi Rabia Sekin’e başsağlığı diledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalık’ın telefonundan şehit eşi ve kardeşine taziyelerini iletti.

İzmir şehidi Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polisin felaketi önleyerek, ikinci bir Ömer Halisdemir olduğunu ve Ömer Halisdemir’lerin bitmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Çocuklarım bir babasını kaybetti ancak diğer babaları sizsiniz” diyen Rabia Keskin’e, Erdoğan, “Onlar şehidimizin emanetidir, Türkiye onlara sahip çıkacak kadar güçlüdür” dedi.

Telefonda şehit eşi Rabia Sekin’e “Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mekanı cennet olsun, hiç endişemiz yok zaten. Şehitlerimizin makamı biliyorsunuz sevgili peygamberimizin en yakınıdır. Dolayısı ile sende şehit eşi olarak anılacak dolayısı ile ebedi alemde eşinizin yanında olacaksınız inşallah. Temennimiz, duamız budur. Fethi kardeşimizi orada ciddi bir felaketi engellemiş oldu. Adeta o da ikinci Ömer olmuş. Her zaman söylüyorduk bizde Ömer Halisdemirler bir değil. İnşallah bu örneklerle beraber geleceğe çok daha farklı yürüyeceğiz” dedi.

Şehit eşi Sekin ise, “Çocuklarım bir babasını kaybetti, bir babası da sizsiniz, çocuklarıma sahip çıkmanızı istiyorum” dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ondan hiç endişeniz olmasın. Her yerde söylüyoruz zaten bizler şehitlerimizin eşlerini ve çocuklarını emanet olarak kabul ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu emanetlere sahip çıkacak kadar güçlüdür. Bunu hiç endişe etmeyin. Eğitimlerine varıncaya kadar yanlarındayız. Zaten biliyorsunuz, beyiniz nasıl terfilerini alacaksa, o terfileri sizde almaya devam edeceksiniz” diye konuştu.

Kendilerinin eşinin kahramanlığı ile gurur duyduklarını aktaran Rabia Sekin, dua isteyen Erdoğan’a, “Dualarımızı sizinle” diyerek aradığı için teşekkür etti.

Şehit kardeşiyle de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün aileye selam ileterek sabır diledi.

Fethi Sekin’in kahramanlık gösterdiğini belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, “Fethi Sekin, İzmir’deki saldırıda beylik silahı ile teröristlerin üzerine kendini siper etmiştir. Yapmış olduğu tavır, davranış, belki İzmir adliyesinde yaşanacak katliamların önüne geçmiştir. O yürekli evladımızın burada yürekli kardeşleri ve ailesini gördük. Terör örgütünün adı, dili, dini, rengi ne olursa olsun hepsi ile mücadele edeceğiz. Elazığlı yiğitler buradan bir kez daha teröre meydan okudu. Dün cenazesini kaldırdığımız Fethi Sekin kardeşimizin bugün ailesi, ‘Bir değil bin de gider yine teröristlerle mücadele ederiz’ diyor. Ne mutlu ki böyle yürekli kardeşlerimiz var. Cumhurbaşkanımız, ‘şehidimizin ailesi ile görüştü yürekli şehidimizin ailesi, çocukları, kardeşleri bize emanettir’ dedi” diye konuştu.

Olağanüstü Hal’in devamı kararını aldıklarını aktaran Çalık, “Terör örgütlerinin sonunu getirene kadar biz bu süreci çok iyi takip edeceğiz. Güvenlik güçlerimiz yurt içinden yurt dışına terör örgüt mensubu teröristlerin giriş yapmaması için çaba sarf ediyorlar. El-Bab’daki operasyonlarımız devam ediyor. Yurt içinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve jandarmamız ve de milletimizin kendisi dahil olmak üzere bu mücadelemize ortak. İçişleri bakanımız, özellikle güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak her yerde ve her noktada hatanın olmaması için tedbir almıştır. En son dün 2 canlı bombanın sınırdan geçiş yaparken yakalandığı ve İstanbul’da, Ankara’da büyük katliamlar yapmak için yurda giriş yaptığı tespit edilmiş ve faaliyete geçmeden yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.

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