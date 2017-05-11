FETÖ’cü Müfettişler Her Kafta Kaçak Katta Toplanmış

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen, ancak yapılan incelemede yıllarca Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmenliklerine aykırı bir şekilde yapıların oluşturularak faaliyetlerin sürdürüldüğünün ortaya çıktığı Rahime Batu Koleji’nde Milli Eğitim Bakanlığında görevli bazı müfettişlerin de giderek FETÖ sohbet toplantılarına katıldıkları ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) devredilen FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı Rahime Batu Okullarında, bakanlığın okul yönetmeliğine aykırı bir şekilde oluşturulan toplantı, dinlenme odaları ile özel misafirhaneler bulunmuştu. 15 Temmuz sonrasında yapılan incelemelerde okuldaki bu özel bölümlerin okul ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilen bilgiler arasında yer almadığı ortaya çıkmıştı. 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan özel oda ve toplantı salonları için özel bir asansör bulunurken, bu katlara çıkan merdivenlerin zincirli kapılarla kapatıldığı da ortaya çıkartılmıştı.

Özel okullardaki kaçak yapı ve birimlerin 17-25 Aralık olayının ardından FETÖ /PDY’ye karşı başlatılan mücadele döneminde bile Milli Eğitim Müdürlüğü’nce denetlenmemesinin nedeni FETÖ soruşturmasında ortaya çıktı. Buna göre; Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde müfettiş olarak görev yapanlar, bir grup halinde her hafta düzenli olarak bu okula gidip FETÖ sohbetlerine ve faaliyetlerine katılıyorlardı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY Terör Örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı olanlara yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde müfettiş olarak görevli bir şüpheli verdiği ifadesinde, müfettişlerden bir grup oluşturulduğunu ve her hafta Rahime Batu Koleji’ne giderek buradaki salonda sohbet toplantıları yapıldığını, ayrıca düzenlenen faaliyetlere katılım sağlandığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren şüpheli müfettiş; ifadesinde; FETÖ’nün faaliyet ve sohbetlerine katılan bir müfettiş grubu oluşturulduğunu ve bu müfettiş grubunun daha sonra kaçak olduğu belirlenen salonlarda toplantı yaptığını söyledi.

“MÜFETTİŞ GRUBU OLUŞTURULDU”

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren müfettişin ifadelerinde şu iddialar yer alıyor;

“Bu yapı ile ilk tanışmam birinci çocuğumun Rahime Batu Ana sınıfına göndermemle oldu. Çocuğumu bu okula göndermeye başlayınca okulun çeşitli aktivitelerine davet edilmeye başladım. Bu etkinlikler mangal etkinliği, piknik etkinliği, tenis etkinliği gibi etkinliklerdi ve bu etkinliklere katılmaya başladım. 2012 yılı okulların yeni açıldığı dönemde bir gün bana A. (Kendisi Milli Eğitim Maarif Müfettişidir ve benimle birlikte Malatya ilinde görev yapmaktadır. Bu şahsın benimle birlikte aynı yıl Malatya iline tayini çıkmıştı. Diyarbakır ilinde de bu yapının faaliyetlerine katıldığını bana anlatmaktaydı.) Rahime Batu okulunda kendisinin öğrencisi olmamasına rağmen müfettişlerle ilgili sadece müfettişlerin katılacağı bir etkinlik oluşturulduğunu söyleyerek beni bu etkinliğe davet etti ve bende buna katılmayı kabul ettim. Oluşturulan bu müfettişler grubu ile öncelikle halı saha maçları, tenis maçları gibi etkinliklerine davet edildim. Bu etkinliklerden sonra sohbet etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Rahime Batu Kampüsü içerisinde Yurt Pansiyon binası 5. katında büyük bir salon vardı ve ilk olarak sohbete bu salonda katıldım. Sohbeti ilk olarak Rahime Batu Koleji Müdürü U.E. isimli şahıs verdi. U.E. ilk sohbetten sonra müfettişleri tanıdı ve organizasyonları U.E. yapmaya başladı. Bu toplantılar 2015 yılı Haziran ayına kadar yani U. E.’nin Malatya ilinden gitmesine kadar devam etti.”

MÜFETTİŞLER HER HAFTA KAÇAK SALONDA TOPLANMIŞLAR…

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan incelemede kaçak salon ve eklentilerin olduğu ortaya çıkan Rahime Batu Koleji’ndeki salonda müfettişlerin her hafta toplantı yaptığının belirtildiği söz konusu ifadenin devamı şu şekilde;

“Katılmış olduğumuz sohbetle genellikle her hafta Çarşamba günü saat 19.30’da Rahime Batu kampüsü içerisindeki pansiyon binası 5. katındaki salonda okul müdürü U.E’nün refakatiyle yapılırdı. Toplantıda öncelikle yatsı namazı kılınır daha sonra Said Nursi’nin eserinden U.E.’nin seçtiği bir konu okunur, devamında da o konunun günümüze yansıyan yönleriyle mütalaası fikri olanların konuşmalarıyla yapılırdı. Bu toplantılarda genellikle Fetullah Gülen’in herkül. org internet sitesinde yaptığı konuşmalarda izlettirilirdi. Ben bu sohbetlere 2014 yılı Haziran ayına kadar katılmaya devam ettim, sonrasında hükümet ile yapı arasındaki restleşme ortamından sonra soğudum ve katılmadım. Ancak 2015 yılına kadar devam eden şahısların bu toplantılara katıldıklarını bana anlattıklarından dolayı bilmekteyim.”

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY Terör Örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı olduğu iddiasıyla kapatılan Rahime Batu Koleji Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş ve ismi ise Ankara’da şehit düşen Malatyalı Fuat Bozkurt olarak değiştirilmişti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com