FETÖ’den 2’si Öğretmen 4 Şüpheliye Tutuklama

Malatya’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 2’si öğretmen toplam 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’si FETÖ ile irtibatlı iken kapatılan özel okul öğretmeni, 1 özel güvenlik görevlisi ve 1 öğrenci olmak üzere 4 şüpheli Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne çıkartıldılar.

Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları yapılan 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Bu arada, TEM Şube ekiplerince Batman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, FETÖ/PDY Terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç 1 komiser gözaltına alındı.

Yeni Malatya Gazetesi