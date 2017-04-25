You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

FETÖ’den 2’si Öğretmen 4 Şüpheliye Tutuklama

FETÖ’den 2’si Öğretmen 4 Şüpheliye Tutuklama
  • 25.04.2017
  • 0

Malatya’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 2’si öğretmen toplam 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’si FETÖ ile irtibatlı iken kapatılan özel okul öğretmeni, 1 özel güvenlik görevlisi ve 1 öğrenci olmak üzere 4 şüpheli Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne çıkartıldılar.

Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları yapılan 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Bu arada, TEM Şube ekiplerince Batman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, FETÖ/PDY Terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç 1 komiser gözaltına alındı.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."