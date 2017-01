FETÖ’den 6’sı Kadın 26 Öğretmene Tutuklama

Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturmada, kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına ByLock adlı programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce KHK ile meslekten ihraç edilmiş olan 34 öğretmenden; 2 şüpheli Savcılıkça adli kontrol kararıyla, 5’i kadın 6’sı Hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverilirken, 6’sı kadın olmak üzere 26’sı ise tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya merkezli Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Hatay, Sivas ve İzmir’de 31 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte üye oldukları ve ‘ByLock’ programı kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin Emniyet’teki işlemleri Pazartesi günü tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınıp, KHK ile ihraç edilen 10’u kadın olmak üzere 34 şüpheli Emniyet’teki işlemlerin ardından Pazartesi sabah 09.00’da Malatya Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından ardından 2 kadın şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 32 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği, Pazartesi’ni Salı’ya bağlayan gece yarısından sonra 01.30’da verdiği kararda; S.Ş., Ö.Z.Y., S.D., M.K., K.G. ve F.B. adlı 6 kadın şüpheli ile Ü.Ç., T.Ö., S.G., M.Y., M.S.S., M.S.T., Ö.Ö.Ö., M.K., H.A., F.T., F.S., E.M., C.P., A.T., M.K., H.B., A.D., A.D., A.A. ve A.Ş. adlı 20 erkek şüpheli olmak üzere toplam 26 kişiyi tutuklarken, A.S. adlı erkek şüpheli ile Z.K., A.S., C.İ., S.D. ve N.K. adlı kadın şüphelileri adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com