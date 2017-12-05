FETÖ’den 7 Tutuklama Daha

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’situtuklanırken, 4 şüpheli ise Etkin Pişmanlık Hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, örgütün yapılanmasında yer alan ve aynı zamanda örgütün kriptolu iletişim programı ‘ByLock’ kullanıcısı olan 13 şüpheliye yönelik olarak Malatya merkezli Ankara ve Eskişehir’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olunca serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2’si hakkında ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com