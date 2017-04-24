FETÖ’den Kapatılan Vakıfların Yöneticilerine 50.5 Milyonluk Fatura

Malatya’da faaliyet gösteren ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı olduğu iddiasıyla kapatılan Saadet Eğitim Vakfı, Battalgazi Eğitim Vakfı ve Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı’na ilişkin 2010-2016 yıllarını kapsayan Başbakanlık Vakfılar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı denetim raporlarında, her 3 vakfın 2010-2016 dönemlerindeki yöneticilerinden toplam yaklaşık 50 milyon 500 bin TL paranın tahsil edilmesi ve vakıf yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunulması talep ediliyor.

SAADET EĞİTİM VAKFI: 7 AYLIK ZARAR 438 BİN TL

Başbakanlık Vakfılar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Saadet Eğitim Vakfı’nın 1 Ocak -23 Temmuz 2016 dönemine ilişkin denetimine ilişkin 1 Eylül 2016 tarihli raporunda; 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle vakfın kasasında olması gereken 79 bin 79 TL’nin kasada olmadığı, bankadan 28 Ocak 2016 tarihinde çekilen 26 bin TL para ile 7 Mart 2016 tarihinde çekilen 26 bin 500 TL paranın harcama belgelerinin olmadığı ve bu meblağın 46 bin 500 TL olduğu, Vakıf Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş.’ye yaptırılan ekspertiz raporunda Beşer İnşaat San. Tic. Tr. A.Ş.’ye kiraya verilen gayrimenkulün 2016 yılı kira bedelinin 660 bin TL olduğu, Temmuz 2016’ya kadar aylık 55 bin TL’den 385 bin TL kira alacakken, 71 bin 999 TL tahsilat yapıldığı, bu durumda vakfın 2016 tarihi itibariyle kira gelirinden zararı 313 bin TL, kasada olması gereken 125 bin 579 TL olmak üzere 438 bin 579 bin TL’nin vakıf yöneticileri Mehmet Akçin, Yavuz Soysal ve Abdullah Ergin’den yasal faizi ile birlikte müşterek ve müteselsilen tahsili ile irat kaydının yapılması…” ifadelerine yer veriliyor.

SAADET EĞİTİM VAKFI: 2010-2015 ZARARI 3 MİLYON 515 BİN TL

Saadet Eğitim Vakfı’nın 2010-2015 dönemine ilişkin Başbakanlık Vakfılar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 29 Haziran 2016 tarihli denetim raporunda ise, “2010 yılında 353 bin 229 TL, 2011 yılında 373 bin 479 TL, 2012 yılında 419 bin 486 TL, 2013 yılında 431 bin 725 TL, 2014 yılında 448 bin 807 TL ve 2015 yılında 488 bin 950 TL olmak üzere burs gideri hesabında gösterilen ancak ödemenin kimlere yapıldığı belgelendirilmeyen 1 milyon 119 bin TL ile 2 milyon 515 bin TL eksik tahsil edilen kira geliri olmak üzere toplam 3 milyon 635 bin TL’nin vakıf yöneticileri Mehmet Akçin, Yavuz Soysal ve Abdullah Ergin’den müştereken ve müteselsilen sorumlu tutularak yasal faizi ile tahsili…” deniyor.

BATTALGAZİ EĞİTİM VAKFI: 2010-2015 ZARARI 46 MİLYON TL

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Battalgazi Eğitim Vakfı’nın 1 Ocak 2010 ile 23 Temmuz 2016 dönemine ilişkin 26 Ağustos 2016 tarihli denetim raporunda ise;

-“2010 yılında 291 bin TL, 2011 yılında 649 bin TL, 2012 yılında 1 milyon 230 bin TL, 2013 yılında 1 milyon 260 bin TL, 2014 yılında 901 bin TL ve 2015 yılında 542 bin TL olmak üzere toplam 4 milyon 873 bin TL’nin öğrenci bursu verildiğinin kayıtlarda gösterilmesine rağmen belgelendirilmemesi nedeniyle; 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait burs gösterilen ve belgelendirilmeyen 4 milyon 331 bin TL’nin dönemin vakıf yöneticileri Suat Sarın, Abdurrahman Kaplan, Ahmet Özer Cemal Soysal, Fahrettin Uytun, Hüseyin Gültek ve Sait Sürmeli’den faizi ile birlikte tahsiline, 2015 yılına ait burs gideri gösterilen ve belgelenemeyen 542 bin TL’nin ise dönemin vakıf yöneticileri Fahrettin Uytun, Ramazan Kılıçkol, Cemal Soysal, Hüseyin Gültek, İbrahim Top, İzzettin Gökbulut ve Mustafa Gelir’den tahsiline,

-Vakfın gayesi dışında yapılan harcamalara ilişkin olarak ödeme olarak kabul edilen 104 bin TL ile fatura belge ibraz edilmeyen 8 bin 811 bin TL’nin 2013 yılında vakıf yönetiminde bulunan Suat Sarın, Abdurrahman Kaplan, Ahmet Özer, Cemal Soysal, Fahrettin Uytun, Hüseyin Gültek ve Sait Sürmeli’den faizi ile birlikte tahsiline,

– Gayrimenkul alım satımı ile ilgili olarak 2010-2013 döneminde 3 milyon 605 bin TL ve 8 milyon 334 bin ABD doları (Raporda İstanbul’daki otelin satışı için gösterilen zararı-yaklaşık 30 milyon TL), 2014-2015 yıllarında vakfın gayrimenkul alış satış zararının toplam 494 bin TL’nin dönemin vakıf yöneticileri Suat Sarın, Abdurrahman Kaplan, Ahmet Özer, Cemal Soysal, Fahrettin Uytun, Hüseyin Gültek ve Sait Sürmeli’den faizi ile birlikte tahsiline,

-Kira gelirleri ile ilgili olarak 2010-2013 döneminde vakfın gayrimenkullerde kira geliri zararı 3 milyon 580 bin TL’sinin dönemin vakıf yöneticileri Suat Sarın, Abdurrahman Kaplan, Ahmet Özer, Cemal Soysal, Fahrettin Uytun, Hüseyin Gültek ve Sait Sürmeli’den tahsiline, Kira gelirleri ile ilgili olarak 2014-2016 döneminde vakfın gayrimenkullerde kira geliri zararı 5 milyon 12 bin TL’nin dönemin vakıf yöneticileri Fahrettin Uytun, Ramazan Kılıçkol, Cemal Soysal, Hüseyin Gültek, İbrahim Top, İzzettin Gökbulut ve Mustafa Gelir’den faizi ile birlikte tahsiline…

-İstanbul’daki otel satışında tapu masrafı olarak gösterilen 900 bin TL’nin yevmiye fişi ekinde her hangi bir ispat belgesinin bulunmaması nedeniyle dönemin vakıf yöneticileri Suat Sarın, Abdurrahman Kaplan, Ahmet Özer Cemal Soysal, Fahrettin Uytun, Hüseyin Gültek ve Sait Sürmeli’den faizi ile birlikte tahsiline..” ifadeleri yer alıyor.

MALATYA EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI: 2016 YILI 535 BİN TL ZARAR

Başbakanlık Vakfılar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın, Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı’nın (Malatya Eğitim Vakfı- MEV’le ilgisi yok) 2016 yılına ilişkin 6 Eylül 2016 tarihli denetim raporunda ise, “21 Temmuz 2016 tarihinde vakfın hesaplarında olması gereken 535 bin 892 TL’nin bu tarihte yönetim kurulunu oluşturan Mahmut Tozal, Saadettin Çevik, Hacı Mehmet Kıraç, Haşim Oskaloğlu ve Şükrü Yavaş’ın yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutularak yasal faizi ile birlikte tahsili ve vakfa irat kaydının yapılması,…” ifadelerine yer veriliyor.

Başbakanlık Vakfılar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının raporlarında vakıfların yöneticileri hakkında adli işlem yapılması için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması da talep ediliyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com