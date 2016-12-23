FETÖ’den Yakalanan 23 Polisten 8’ine Tutuklama

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Malatya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan 23 emniyet mensubundan 8’i tutuklanırken, 15’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik olarak Malatya merkezli olarak Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman, Konya, İzmir ve Osmaniye’de eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, daha önceden ihraç edilenlerin ve rütbelilerin de aralarında bulunduğu 23 polisin Emniyet’teki sorgulamaları tamamlandı.

23 polis, Emniyet’teki ifadelerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan 23 şüpheliden 10’u tutuklama, 13’ü de adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 23 şüpheliden 8’i hakkında tutuklama kararı verirken, 15’i adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com