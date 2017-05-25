Feyzullah Taşkınsoy’da Yıl Sonu Şenliği ve Kermesi

Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken, okullarda da kermes sezonu açıldı. Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu’nda Okul Aile Birliği tarafından organize edilen geleneksel yılsonu kermesi ve bahar şenliği gerçekleştirildi.

Yıl boyunca dersler ve sınavlara yoğunlaşan öğrenciler, okul ihtiyaçları için organize edilen kermesle birlikte müzik dinletisi, folklor gösterisi ve hediye çekilişleri ile yorgunluk attılar.

Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu’nun bahçesine kurulan stantlarda veliler tarafından yapılan yemek ve gıdalar satışa sunuldu.

Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu Müdürü Necati Ataoğlu, Okul Aile Birliği ve öğretmenlerin büyük özverisi ile büyük bir kermes hazırladıklarını söyleyerek “Okul ihtiyaçları için gıda ve çeşitli ürün satışının yanı sıra müzik ve folklor gösterisinin de yer aldığı şenlikli bir kermes gerçekleştiriyoruz. Okul Aile Birliği ve öğretmenlerimizin büyük katkıları var. Aileler evlerinde yaptıkları çeşitli yemek, pasta, börekleri getirerek burada kurulan büyük stantlarda satışa sunuyorlar. Folklor gösterileri, çekilişler, müzik programı var. Okul Aile Birliğimiz ve öğretmenlerimizin büyük özverisi sonucu büyük bir kermes gerçekleştirdik. Elde edilen gelir Okul Aile Birliği hesabından okulun ihtiyaçları için kullanılacak. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com