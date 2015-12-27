Fidan Dikimi Yaptılar

Malatya Birinci Organize Sanayi alanında fidan dikimi programı düzenlendiği bildirildi. Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeşilyurt Kaymakamlığımızın katkıları, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttükleri ve İlçe Jandarma Komutanlığımızın koordine ettiği “ Her Çocuk Bir Fidan; Birlikte Büyüyoruz” projesi kapsamında fidan dikimleri devam ediyor.

Birinci Organize Sanayi alanında Mehmet Emin Bitlis ilköğretim okulu öğrencileri ile birlikte Kaymakamımız Sayın Nesim Babahanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Özel ve asker birlikte fidan dikimi gerçekleştirdiler” denildi.

Avukatlar Fidan Dikti

Malatya Barosu tarafından fidan dikim programı düzenlendi. Malatya Barosu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Baromuzun kuruluşunun 90.yılı olması nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak 11 etkinlik içerisinde yer alan Baro Hatıra Ormanı Ağaç Dikimi Baro Başkanımız sayın Eyüp Kutlubay, yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımızın katılımı ile Çolaklı Köyü’nde gerçekleştirildi” denildi.