“Final Maçı Oynadık.. Avantaj Bizde..”

Maç sonrası konuşan Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, “Final maçı oynadık. 3 puanı aldık, 60 puan yaptık. Boluspor maçını da kazandığımız takdirde Süper Lig’de olacağız” dedi.

Tecrübeli teknik adam, maçın hemen sonunda TRT mikrofonlarına yaptığı açıklamada, “Her şeyden evvel final maçı oynadık. Final maçı oynamak kolay değil. Adana Demirspor’un da şiddetle puana ihtiyacı var. Kendi sahalarında oynuyorlar. Bizde tabi 5-0’dan sonra nasıl bir reaksiyon gösteririz, onu herkes gördü. Onu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. 3 puanı aldık ve 60 puan yaptık. Boluspor maçını içeride kazandığımız taktirde Süper Lig’de olacağız inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

Buz, daha sonra maç sonu basın toplantısına katıldı ve orada da şunları söyledi:

“Aslında Demirspor ile bu şartlarda karşılaşmak istemezdim. Adana sonuçta çok büyük, çok köklü bir camia. Biz şampiyon olmak istiyoruz, onlar da can havliyle ligde kalmak istiyor. Onlar için de çok zor bir maçtı. Bu galibiyetle 60 puan yaptık. Ama olay bitmedi. Önümüzde Boluspor maçı var. O üç puanı da aldığımız zaman Süper Lig’de olacağız. Avantaj bizde, Allah bunu bize nasip etti verdi. Sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bu iş bitsin, yaşadığımız sürecin psikolojisini anlatırız. Kendi sahamızda Bolu’yu yenerek bunu başarmak istiyoruz. Bana göre ilk penaltı pozisyonunun penaltı ile ilgisi yoktu. Bu golden sonra geri dönüş zordu. Ama oyuncularım mental olarak çok iyi ve hazırdı. Sonuçta beraberliği ve 2-1’i yakaladık. Futbolcu kardeşlerimi alnından öpüyorum. Buradaysak onların sayesinde. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah haftaya işi bitirir, hep beraber seviniriz. Lig maratonu çok uzun. Kolay değil, sükuneti korumak lazım. Bunları hep gözününe almak lazım. İkinci senem. 105 puan aldık, Onlarla birlikte aldık. Benim en büyük rüyam, şampiyonluğu o insanlara, taraftara yaşatmak. Güzel bir camiayız. Aile içinde bazen bazı şeyler oluyor. Güzel bir şekilde sonuca gitmek gerekiyor”

Adana Demirspor karşısında takımın ilk golünü atan Erdoğan, “Kazanmamız gerekiyordu. Kazandık, çok mutluyuz. Sezon başından beri çok büyük problemler, zorluklar yaşadık. Ama oyuncu gurubunun inanılmaz birlikteliği, beraberliği vardı. İyi niyeti vardı. Oyuncu grubu bu işi buraya kadar getirdi. İnşallah Allah’ta futbolcu arkadaşların, bizim yüzümüze bakar, sonunu getirmeyi de nasip eder. Hak ettiğimize inanıyorum her açıdan” dedi.

Erdoğan, Adana Demirspor’a gol atmasının kendisi için farklı bir duygu olduğuna dikkat çekerek, “Adana Demirspor’un eski kaptanıydım. Ayrılırken de gönlümde önemli bir parçayı burada bırakarak ayrıldım. Ondan da umut ediyorum; bu sıkıntılı durumdan kurtulup, seneye Süper Lig mücadelelerini sürdürürler, bizde Malatya’yı Süper Lige taşırız” ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu İrfan Başaran ise önemli bir virajı galibiyetle geçtikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Takımını penaltıdan öne geçiren golü atan Başaran, “Kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim için çok önemli bir virajdı. Demirspor’a da burada geçmiş olsun diliyorum. Ligden düşeceklerini düşünmüyorum. Gerçekten kaliteli bir takım” diye konuştu.

Başaran, röportajında Adanalı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Yavuzlar doğumluyum. Burada Demirspor taraftarını hiçbir şekilde galeyana getirecek bir harekette bulunmadım. Bana bir tepkileri oldu. TRT Spor’dan ricam pozisyonu gösterirlerse, onlarda bana hak vereceklerdir. Ben buralıyım ve babamın isteğiyle buraya geldim, 5 yıl önce Demirspor’da oynadım, gururla formasını giydim. O yüzden sevdiğim bir kulüp.”

Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu da “Kazanmamız gereken, zor bir maçtı, galip geldik” dedi. Tozlu, röportajında, “Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Çok zor bir maçtı. Nitekim galip geldik. İkinci yarının başında mağlup duruma düştük. Maçı bırakmadık ve galip gelmesini bildik. Artık son iki hafta kaldı. Önümüzdeki hafta içeride Boluspor ile oynayacağız, o maçı yenip şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ADANA CEPHESİ..

Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, “Arkadaşlarımızın iyi mücadele ettiğine inanıyorum. Kazanmak adına her şeyi yaptılar. Henüz lig bitmedi. İki hayati maçımız daha var. Bunları kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum. Taraftarımıza sesleniyorum, bu iki maçta takımımıza sahip çıksınlar. Son 4 maçta takımı devraldım çünkü ben Demirsporluyum. Futbolcularımın 90 dakika onurlu ve şahsiyetli mücadele ettiklerine inanıyorum. Yediğimiz birinci gol de ikinci golde talihsizlikti. Görevi kabul ederken ligde kalacağımıza inanarak kabul ettim. Biz Sivas’ı da Mersin’i de yeneceğiz, ligde kalacağız, yeter ki herkes desteğini çekmesin” dedi.

FOTOĞRAFLAR: iha- Adana

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha

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