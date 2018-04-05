Fındık İşi 2
Fındık dükkanında yaşayan sincap Surly ve arkadaşları günlerini yemek, oyun ve eğlence içinde geçirirler. Fakat dükkanda çıkan bir kaza Surly ve arkadaşlarını evsiz kalmasına neden olur. Kalacak hiçbir yerleri olmayan grup mecburen diğer arkadaşlarının da yaşadığı parka geri dönerler. Adeta bir cennet gibi olan fındık dükkanına alışan Surly için parka dönmek pek de güzel olmaz. Doğadaki yeni hayatına alışmaya çalışırken kötü bir haber alır. Kaldıkları park insanlar tarafından lunapark haline getirilecektir. Surly ve arkadaşları evlerini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya koyulur.
Yönetmen: Cal Brunker
Tür: Animasyon, Macera, Komedi
Yapım Yılı: 2017 (91 dk)
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma
Senaryo: Cal Brunker , Bob Barlen
Seslendirme:Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Bobby Cannavale, Jackie Chan
Yapımcı Firma: ToonBox Entertainment
Yapım Ülkesi: Kanada, Güney Kore, ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: The Nut Job 2: Nutty by Nature
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