Fındık İşi 2

Fındık dükkanında yaşayan sincap Surly ve arkadaşları günlerini yemek, oyun ve eğlence içinde geçirirler. Fakat dükkanda çıkan bir kaza Surly ve arkadaşlarını evsiz kalmasına neden olur. Kalacak hiçbir yerleri olmayan grup mecburen diğer arkadaşlarının da yaşadığı parka geri dönerler. Adeta bir cennet gibi olan fındık dükkanına alışan Surly için parka dönmek pek de güzel olmaz. Doğadaki yeni hayatına alışmaya çalışırken kötü bir haber alır. Kaldıkları park insanlar tarafından lunapark haline getirilecektir. Surly ve arkadaşları evlerini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya koyulur.

Yönetmen: Cal Brunker

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (91 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: Cal Brunker , Bob Barlen

Seslendirme:Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Bobby Cannavale, Jackie Chan

Yapımcı Firma: ToonBox Entertainment

Yapım Ülkesi: Kanada, Güney Kore, ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Nut Job 2: Nutty by Nature

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