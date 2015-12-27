FKA’dan Destek Programı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) iki yeni Mali Destek Programı’nı açıkladı. Bölgeye yaklaşık 25 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilecek.

FKA tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 29 Ocak 2014 tarihi itibariyle 2014 Yılı ‘Üretimde Odak Alanlar’ ve ‘Güçlü Altyapı, Güçlü Ekonomi’ Mali Destek Programlarını başlattı.

Proje teklif çağrısı kapsamında 8 milyon 500 bin TL bütçeli ‘Güçlü Altyapı, Güçlü Ekonomi’ programı ve 5 milyon TL bütçeli ‘Üretimde Odak Alanlar’ Mali Destek Programları aracılığı ile bölgeye yaklaşık 13,5 milyon TL kaynak aktarılacak. Bölgeye yaklaşık 25 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilecek.

‘Güçlü Altyapı, Güçlü Ekonomi’ Mali Destek Programı kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde sanayi ve turizm alanlarında gelişmeye ivme kazandıracak, üretim ve istihdamı doğrudan etkileyecek stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmekte. Destek almaya hak kazanacak her bir proje için azami hibe miktarının 2 milyon TL olacağı programa; Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Bakanlıklara Bağlı Bölge/İl Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), Dernekler, Vakıflar ve Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler başvurabilecek.

‘Üretimde Odak Alanlar’ Mali Destek Programı kapsamında ise TRB1 Bölgesinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesini ve kapasitenin artırılması amaçlanmaktadır. Destek almaya hak kazanacak her bir proje için azami hibe miktarının 500 bin TL olacağı programa; yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan KOBİ’ler başvurabilecek.

İlgili programlar kapsamında bölgeye yaklaşık 13,5 milyon TL kaynak aktarılması ve başvuru sahiplerinin eş finansmanı ile yaklaşık 25 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmekte.

Söz konusu programlara başvuru kabulü 12 Şubat 2014 – 24 Mart 2014 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Programlara ilişkin özet bilgiler ve yine her iki programla ilgili ücretsiz bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenecek olup toplantı tarihleri ve rehberlerle ilgili detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabilir” denildi.