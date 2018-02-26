Formsuzluğu Azubuike’yi Kızağa Çektirdi
Evkur Yeni Malatyaspor’da 23.haftada Malatya’da oynanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike (sağdaki), formundan dolayı kızağa çekildi.
Evkur Yeni Malatyaspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, ligin 23.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında yedekte yer aldı. Teknik direktör Erol Bulut, formundan dolayı ilk 11’de yer vermediği Azubuike’yi sonradan da oyuna almadı.
Bulut, Azubuike’nin yedekte başlamasıyla ilgili ‘formundan dolayı’ diyerek, basın mensuplarına başka bir açıklamada bulunmadı.
Azubuike, Süper Lig’de 17 karşılaşmada bin 342 dakika görev aldı. 17 karşılaşmanın 16’sında ilk 11’de sahaya çıkan Nijeryalı futbolcu, 4 sarı kart gördü.
Azubuike, geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig’de 29 karşılaşmanın 27’sinde ilk 11’de sahaya çıkmış, 2 bin 488 dakika görev almıştı.
Evkur Yeni Malatyaspor’da 78 karşılaşmaya çıkan Azubuike, 20 sarı kart, 1’de kırmızı kart gördü. Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı takımla TFF 1.Lig’den Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Nijerya U23 Milli Takımı’nın 15 kez formasını giyen Okechukwu Godson Azubuike, Nijerya Milli Takımı’nda da 1 kez oynadı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
takimin patronu erol hoca oynatmiyorsa bir bildigi vardir.
Erol hoca doğru karar almış azubuike 2 haftadır sahada yok geziyo resmen
transfer taksidini veya primini mi alamadı yoksa. sebep bu olabilir mi?
Hemen kendinize göre bir kulp takın.Sonuçta o da insan makina değil.Zaman zaman düşüşlerin olması doğaldır.
azubike iyi bir futbolcu. ama eksikyönleri var . en güzel yaptığı şey rakipten top kapmak. aniden pres yaparak bunu çok güzel yapıyor. belli bir noktada topu bir iki dolandırıp yakınındaki arkadaşına da topu başarıyla aktarıyor. ama topu önüne alarak uzun deparlar atıp gidemiyor.
ayrıca rakip defansın arkasına, ara toplarını aktarıp arkadaşlarını kaçıramıyor. öyle orta saha oyuncuları varki forvet gibi takır takır golünü atıyor. azubukenin gol asistliğini pek görmedim. ama orta sahada gençliğinin ve enerjisinin verdiği güçle bayağı mücadele ediyor. neticede takımın en yararlı futbolcularından biri.
Pasları isabetsizhemde anlamsız bence alıcısı varsa satılmali
Bu adam kariyerine malatyaspor da başlayıp bizlere sampiyonluklar yaşatan bir futbolcu. Yıllardır verdiği emekleri tartışmak bile vefasızlık olur tabiki. Şu aralar yaklaşık 2 haftadır azubike o izlediğimiz, tek başına takımı ateşleyen azubike değil. Geçmişi başarılarla dolu diye takımımız neden 1 kişi eksik oynasin arkadaşlar. Ve sürekli 11 de oynayan bir futbolcu bu adam daha 20 yaşında. Kolay değildir sürekli ayni enerjiyle oynamak. Form düşüklüğü olursa dinlenir biraz sonra yerine başkası oynar. Bu kadar büyütmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ronaldo bile formsuz ise yedek kalabilir. Futbolun doğası bu. Bakarsınız fener maçında bomba gibi döner, belki de maçı azubike alır belli mi olur.
Futbolu herkes konuşuyor. Adam iyi topçu.emniyet subabı. Defansif yönü hücuma göre daha iyi….formsuz olabilir.faydalı biri
Monaco ve Beşiktaş’ın takip ettiği bir futbolcuyu beğenmeyenin futbolla ilgilendiğinden şüphe ederim. Birkaç msçtır formsuz olduğu doğru ama bu onun kalitesinden birşey eksiltmez. Kimse nankörlük etmesin
Kimse kötü demiyor ki sadece formsuzluğu yüzünden kesmiş takımın en iyilerinden birisi zaten
Bu adamin oynadigi futbolu begenenlerin gorme kaybi oldugunu dusunuyorum zaten
Adamin olumlu tek bir hamlesi yok aliyor topu 360 “ etrafinda donup dandikten bir pas veriyor
Sonuc; denize dusen yilana sarilir hesabi yokluktan oynatiyor Erol hoca
Sonuna kadar katılıyorum adam geldi geleli ne yaptı bilmiyorum.