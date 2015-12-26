”Foto Polis”in Faturası Ağır

Malatya’da son haftalarda “fotoğrafçı” polisler sıkça görülmeye başlandı. Bu polisler, Trafik Şubesi’nde görevliler.

Boyunlarında fotoğraf makinesi ile özellikle caddelerde trafik ihlalleri ile ilgili denetim yapan bu polis memurları, başta park ihlali olmak üzere çeşitli kural ihlali yapanları önce görüntülüyor, sonra ceza makbuzlarını kesiyorlar.

Plakalara uygulanan cezalara itiraza karşı Trafik Polislerinin, ihlalleri fotoğraflamalarının kararlaştırıldığı, temin edilen makinelerle bu işlemi yerine getirdikleri belirtiliyor.

Malatya’da; trafik polislerinin standart teçhizatlarına eklenen fotoğraf makineleriyle çalışmaları ilgiyle karşılanıyor.

FOTOĞRAF: Savaş BARIŞ (Görüş Gazetesi)