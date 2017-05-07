Fransa’da İlk Sonuçlara Göre Macron Seçildi

Fransa’da ülkenin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanlığı seçiminde halk 5 yıl için ülkeyi yönetecek adayı seçmek üzere sandık başına gitti.

23 Nisan 2017 Pazar günü ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 aday arasından 39 yaşındaki Merkez-Libarel Emmanuel Macron ile aşırı sağ aday Marine Le Pen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur katılma hakkını elde etmişlerdi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı seçildi. Fransa’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu bugün yapıldı. İlk belirlemelere göre Emmanuel Macron yüzde 65.1 ile yüzde 34.9 alan Marine Le Pen’i geride bıraktı.

Paris, iha