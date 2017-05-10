Kitap Fuarının Oyuncu Konukları

Oyuncu Murat Yıldırım, eşi İmani Elbani ve Tolgahan Sayışman “Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri” adlı kitabı ortak imzaladılar.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kültür AŞ tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı renkli görüntülere sahne oluyor.

Ünlü isimlerin yoğun katılımı ile Malatyalıların keyifli saatler geçirdiği fuarda, ünlü oyuncu Murat Yıldırım, eşi İmani Elbani ve Tolgahan Sayışman “Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri” adlı kitabı ortak imzaladılar.

İzdiham yaşanan imza gününde Malatyalı kitapseverler, oyuncularla bol bol sohbet edip, selfie çektirdiler.

Kim Milyoner Olmak İster? Programının sunucusu Murat Yıldırım ve Oyuncu Tolgahan Sayışman Malatyalı kitapseverlerle sosyal medyada keyifli paylaşımlar yaptılar. Binlerce kitabın imzalandığı günde kitapseverler 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına akın ettiler.

Sanatçılar sağlıklı yaşam, pozitif bakış ve farkındalık ile ilgili bazı önerilerde de bulunarak okuyucuları bilgilendirdiler. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden sanatçılar Malatya halkı ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade ettiler.

Malatyalı kitapseverler yoğun ilgi gösterdikleri programda etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini sundular.

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