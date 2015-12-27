Futbola 13 Yeni Hakem

Malatya İl Futbol Hakemliği’ne 13 yeni hakem katıldı.

HİF hakemi olarak görev yapan 13 hakem, kendileri için yapılan sınav ve testlerde başarılı olarak, il hakemliğine terfi etti. Malatya il hakemi olan yeni 13 hakem için TFFHGD Malatya Şubesi’nde sertifika ve pasta kesim töreni düzenledi.

Törene; Malatya İl Hakem Kurulu Başkanı Kaan Akın Öz, Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi ve Ulusal Eğitimci Zafer Demir, Malatya İl Hakem Atama Sorumlusu Alkan Akgül, TFFHGD Malatya Şube Başkanı Mutlu Dalbudak ile hakemler katıldı.

İl Hakemliğine yeni katılan 13 yeni hakeme, TFFHGD Malatya Şubesi tarafından hazırlanan sertifikalar verildi.

Sertifika töreni sonrası açıklamada bulunan TFFHGD Malatya Şube Başkanı Mutlu Dalbudak, “Evraklarını tamamlayıp, sınav ve saha testlerini geçen 13 arkadaşımız, il hakemi oldular. Hem birlik ve beraberliğimizi göstermek hem de yeni il hakemlerimizi tebrik etmek amacıyla bir organizasyon düzenledik. Bunun yanında günün anısı olması adına yeni il hakemlerimize sertifika verdik” dedi.

Dalbudak, yeni il hakemlerinin Malatya’ya büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “İl hakemliğine katılan arkadaşlarımız, hakem açığını illaki kapatacaktır. Malatya, hakemlik adına bölgede lider olmuş bir il. Ulusal ve bölgesel liglerde maç yöneten hakemlerimiz var. Aramıza 13 yeni arkadaşımız katıldı. Bu arkadaşlarımızın Malatya hakemliğinin ilerlemesine katkıları olacaktır. Tabi bu yeterli değil. Daha üst düzeyde hakemler çıkarabilmek için bu kadroyu zenginleştirmeliyiz. Onun içinde çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Malatya İl Hakem Kurulu Başkanı Kaan Akın Öz ise, Malatya hakem camiasına yeni katılan 13 hakemi tebrik ederek, “Arkadaşlarımız HİF hakemi olarak içimizdeydi. Arkadaşlarımız sınav ve testlerde başarılı oldular. Bundan sonra il hakemi olarak Malatya’da uzun yıllar hizmet yapacaklar. Arkadaşlarımızın bize ayrı bir güç verecekleri inancındayız. Bu 13 arkadaşımızın il hakemi olması, bizim üst liglere terfi edecek hakem sayımızı da etkilediği için büyük anlam ifade ediyor. İnşallah onlarla birlikte Malatya hakemliği biraz daha büyüyecek ve genişleyecektir” diye konuştu.

Öz, yeni hakemler yetiştirmeye devam ettiklerini de belirterek, “En son açılan HİF Aday Hakem Kursuna 42 kişi katıldı. Bu 42 hakemimizde bize katıldığı zaman 100 hakemimiz olacak. Hakem takımı olarak Malatya amatörüne hizmet edeceğiz. Takımımızı en iyi şekilde yetiştirip, sahaya süreceğiz” şeklinde konuştu.