Futbolda Malatya Liderliği..

Malatya’nın profesyonel futbol liglerindeki iki takımı da haftayı gruplarında lider olarak tamamladılar.

MALATYASPOR..

TFF 1. ligde idari ve mali sorunlarına rağmen, sahada başarılı sonuçlar alan Malatyaspor, 2-1 yendiği Eskişehirspor’dan lig liderliğini devraldı.

TFF 1. ligde, maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karşıyaka:2- Diyarbakırspor:2,

K.Erciyesspor:0- Antalyaspor:2,

Kocaelispor:2- Samsunspor:3,

Malatyaspor:2- Eskişehirspor:1,

Altay:4- Elazığspor:3,

Boluspor:2- Sakaryaspor:1,

Mardinspor:1- Kartalspor:1,

Orduspor:1- İstanbulspor:0

Gaziantep B.B.:2- Giresunspor:1

Ligde, son puan durumu da şöyle:

Takım O P

1.Malatyaspor 4 10

2.Kartalspor 4 10

3.Eskişehirspor 4 9

4.Antalyaspor A.Ş. 4 8

5.Orduspor 4 8

6.Sakaryaspor A.Ş. 4 7

7.Kayseri Erciyesspor 4 7

8.Boluspor 4 6

9.Kocaelispor 4 6

10.Karşıyaka 4 5

11.Giresunspor 4 5

12.Samsunspor 4 5

13.Diyarbakırspor 4 3

14.Altay 4 3

15.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 4 3

16.Elazığspor 4 1

17.İstanbulspor(Marmara A.Ş) 4 1

18.Mardinspor 4 1

MALATYA BELEDİYESPOR..

Malatya Belediyespor da, yeraldığı 3. Türkiye Ligi 1. Grupta, Mersin’de Mezitlispor’la oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak, ilk haftayı lider tamamladı.

Bu grupta ilk hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Nusaybin Demirspor:2- Ceyhanspor:2,

Antakyaspor:1- Diyarbakır Kayapınar Belediye:1,

Mezitlispor:0- Malatya Belediye:2,

Bingöl Belediye:0- Şırnakspor:1,

Batman Petrol:1- Batman Belediye:1,

Cizrespor:0- Belediye Vanspor:1,

Karsspor:2- Siirtspor:1,

Kilis Belediye:0- Aksarayspor:1,

3. Lig 1. grupta ilk hafta maçlarının ardından puan sıralaması şöyle oluştu:

Takım O P

1.Malatya Belediyespor 1 3

2.Karsspor 1 3

3.Aksarayspor 1 3

4.Belediye Vanspor 1 3

5.Şırnakspor 1 3

6.Ceyhanspor 1 1

7.Nusaybin Demirspor 1 1

8.Antakyaspor 1 1

9.Batman Belediyespor 1 1

10.Batman Petrolspor 1 1

11.Diyarbakır Kayapınar Bld.Spor 1 1

12.Siirtspor 1 0

13.Bingöl Belediyespor 1 0

14.Cizrespor 1 0

15.Kilis Bld.Spor 1 0

16.Mezitlispor 1 0

BU HAFTAKİ MAÇLAR..

Malatyaspor, 5. haftada önümüzdeki Pazar günü İstanbul’da Kartalspor’la zorlu bir deplasman maçı oynayacak. Malatyaspor gibi 10 puana sahip olan Kartalspor, averajla lig ikincisi. İlk iki takım arasındaki maç, D Spor Kanalı’nın önceden belli olan naklen yayın programında yeralmamasına rağmen, takımların ligdeki konumu nedeniyle programa alınması bekleniyor.

Malatya Belediyespor ise bu hafta kendi sahasında Nusaybin Demirspor’u konuk edecek. Malatya Belediye’nin bu haftaki rakibinin, geçen Pazar kendi sahasında Ceyhanspor’la yaptığı maçtala ilgili iddialarla gündeme geldiği belirtiliyor. Ceyhanspor yöneticileri, maçın devre arasında Nusaybin kulüp başkanının, soyunma odasında “silah gösterip”, puan bırakıp gitmeleri tehdidinde bulunduğunu öne sürmüşlerdi.

DERLEME: Selahattin GÖKATALAY