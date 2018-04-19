“Futbolu Çirkinleştiren Holiganları Kınıyoruz”

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, olaylı derbide başına aldığı yabancı cisimle yaralanan Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Beşiktaş’ın yedek kalecisi Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan tartışma sonrası siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş’in kafasına yabancı madde isabet etti. Şenol Güneş’in kafasına soyunma odasında beş dikiş atılırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, olaylı karşılaşmayı tatil ederken, derbide yaşananlarla ilgili kulüplerden art arda açıklamalar yapıldı.

Süper Ligde Pazar günü Beşiktaş’la karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada, derbideki olaylarla ilgili yapılan açıklamada, “Gerçek Fenerbahçe taraftarlarını tenzih ederek futbolun ”dostluk” ilkesine aykırı hareket ederek futbolu çirkinleştiren holiganları kınıyor, bu akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaralanıp hastaneye kaldırılan teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere, Beşiktaş kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

TFF’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının tatil edilmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

TFF’den yapılan açıklamada, “Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir. Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz” denildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi