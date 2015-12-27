Futsal Heyecanı Sona Erdi

Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Futsal (Salon Futbolu) İl Şampiyonası yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Yeşiltepe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Erkeklerde 6 grupta 24, kızlarda ise 1 grupta 4 takım mücadele ettiler.

Erkeklerde final karşılaşmaları büyük çekişme içinde geçen ti finalde karşılaşan Hüseyin Kölük Ticaret Lisesi ile Malatya Fen Lisesi karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 Fen Lisesi üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda toparlanan Hüseyin Kölük Ticaret Lisesi ardarda attığı gollerle bir ara 5-3 öne geçti. Bitime az süre kala tekrar toparlanan Fen Lisesi durumu 5-5 yaparak sonucu penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrası 9-8lik sonuçla Hüseyin Kölük Ticaret Lisesi gülen taraf oldu.

Erkeklerde Hüseyin Kölük Ticaret Lisesi birinci, Fen Lisesi ikinci, Orgeneral Eşref Bitlis Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kızlarda ise Spor Lisesi birinci,TOKİ Kayısı Kent Lisesi ikinci, Ticaret Meslek Lisesi üçüncü, Doğanşehir METEM Lisesi dördüncü oldular.

İl Okul ve Bölge Futbol Koordinatörü Sinan Alkış”Bu güzel turnuvada izleyenlere, katılımcılara fırsat yaratmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve kötü ortamlardan uzak tutma anlamında oyundan zevk alma ve en önemlisi gençlerimizin fair-play kuralını en üst düzeyde sergilemeleri bizleri memnun etti. Gençlerimizin, önümüzdeki turnuvalarda daha güzel müsabakalar çıkaracaklarını özellikle Malatya futboluna ve Türk Milli takımına değişik kategorilerine sunulmak üzere bu güzide sporcuların aralarından çıkacağına hiç şüphemiz yoktur.dedi.

Yapılan törende dereceye giren takımlara kupa ve belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdür yardımcısı Ömer Dağdelen verdi.

Kızlarda birinci olan spor Lisesi 19-23 Mart Sakarya’da, erkeklerde birinci olan Hüseyin Kölük Ticaret Lisesi 18-25 Mart Antalya’da yapılacak grup şampiyonalarında Malatya’yı temsil edecekler.

HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE