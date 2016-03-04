Malatya Futsal Ligi 2 Maçla Başladı
Malatya 2015-2016 sezonu Futsal (Salon Futbolu) Ligi başladı.
Futsal Lig müsabakaları öncesi Yeşiltepe Spor Salonu’nda açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine; Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Futsal İl Sorumlusu Erkan Van ile Futsal Ligine katılan takımların idareci, antrenörleri ve sporcuları katıldı.
MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya’da Futsal Ligini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, lige katılan bütün takımlara başarılar diledi.
Özdemir, Futsal Ligleri’nin 20 şehirde düzenlendiğini kaydederek, birinci olan takımların Türkiye Futsal Şampiyonasına katılacaklarını belirtti.
Açılış töreninin ardından ligde ilk müsabakalar oynandı. İlk müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Sanayispor-Konak Belediyespor: 6-7
Akçadağspor-Karakavakspor: 1-6.
Yeni Malatya Gazetesi
Malatya basınının haber yaparken çok şeyi dikkate almamasının nedenini bir türlü anlamıyorum. Çok güzel haber yapmışssınız bir tane senemoni resmi yok. Hakemlerin değil resmi adı dahi yok. Biraz daha profosyonel haber bekliyoruz sizden. Saygılarımla.