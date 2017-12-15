Galatasaray’da EYMS Hazırlığı
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Cuma akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde duruldu.
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Cumartesi saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Malatya’ya hareket ederek mücadele için bu kentte kampa girecek.
İstanbul, iha