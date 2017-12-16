“Galatasaray’ın Özelliklerini Biliyoruz, Çalıştık”

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik patronu Erol Bulut, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Var gücümüzle çalışıp, Galatasaray ve Kayserispor maçlarından istediğimiz puanları almak istiyoruz” dedi.

Haftalardır yakalayıp, değerlendiremedikleri pozisyonları Galatasaray karşısında değerlendirmek istediklerini kaydeden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hafta içerisinde oynadığımız kupa karşılaşmasından dolayı Galatasaray maçı hazırlıklarını günbegün yapamadık. O nedenle o iki idmanı bir güne sıkıştırarak hem defans hem de hücum anlamında çalıştık. Ekip iyi çalışıyor. Galatasaray’ın özelliklerini biliyoruz. Analizlerimizi yaptık, onun üzerine çalıştık. Lidere karşı oynuyoruz, özel futbolcuları var. Kanat, forvet ve orta sahadaki futbolcuları sürekli baskılı oynayan bir Galatasaray’ı karşımızda bulacağız. O baskıdan nasıl çıkacağız onun çalışmalarını yaptık. İyi hazırlanıyoruz, takım iyi çalışıyor, inşallah hafta sonu haftalardır iyi pozisyonlara girerek, kaçırdığımız pozisyonları, Galatasaray karşısında daha iyi değerlendirmek istiyoruz.”

Takımda sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili de bilgiler veren Bulut, “İssiar Dia’nın tedavisi devam ediyor. Mustafa Batuhan Altıntaş iki gündür takımla birlikte çalışıyor. Adem Büyük yeni takıma katıldı, hafif sakatlığı var. Hafta sonu durumuna bakacağız ve oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz. Tabi riske de etmek istemiyorum. Çünkü adalesinde bir yırtık tespit edildiği için 10 gün bizimle çalışamadı. İlk antrenmanı oldu. O yüzden Adem ile ilgili kararımızı maç gününe kadar vereceğiz” dedi.

İlk yarının son iki maçı olan Galatasaray ve Kayserispor karşısında puanlar almak istediklerini dile getiren Bulut, “Son haftalarda oynadığımız maçlardaki performansımıza bakarsanız içinde kazanmamız gereken maçlar vardı. Maalesef istemediğimiz sonuçlar oldu. Duran toptan 3 tane gol yedik. Haftalardır iyi oynamamıza rağmen eksik tarafımız gol atmak. Onu da bu hafta Galatarasay, ardından Kayserispor maçında kırmak istiyoruz. Tabi 6 puan almaya çalışacağız. Var gücümüzle çalışıp, iki maçtan istediğimiz puanları almak istiyoruz” diye konuştu.

Bulut, istedikleri golleri bulmak için gol ve şut çalışmaları yapıklarını ifade ederek, “Hücum opsiyonlarımız zaten yeterince var. Maçta da bunları gerçekleştiriyoruz. Tek kale önündeki son vuruşumuz eksik. Antrenmanda bunları iyi yapıyoruz. kanat varyasyonları yapıyoruz, haftanın iki günü bunlar üzerinde çalışıyoruz. Maçta kalenin ağzına kadar geliyoruz, 6-7 tane gol pozisyonuna giriyoruz ama maalesef topu filelerle buluşturamıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, bırakmayacağız. Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız ve önümüzdeki maçlara yansıyacak” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi