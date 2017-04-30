“Gaz Patladı, 6 Yıldır Mağduruz”

Malatya’nın Darende ilçesinde, 2011 yılında bir apartmanın zemin katında kurulu lokantada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evleri kullanılamaz hale gelen aileler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Binada evleri bulunan Nurten ve Erkan Erbulmuş çifti, yaptıkları açıklamada, 6 yıldır mağdur olduklarını ve verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.

Binanın güçlendirilmesi için 284 bin lira maliyet çıkarıldığını ve bunun patlamada taraf olanların ödemesi gerektiğini savunan Erbulmuş çifti, konuyla ilgili açılan mahkemenin 6 yıldır sürdüğünü öne sürdü.

AA