Gaziantepspor Küme Düştü
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig’in bitimine 8 hafta kala küme düştü.
1. Lig’in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Gaziantepspor, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından 4 puanla son sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, ligin bitimine 8 hafta küme düştü.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den bir alt lige düşen Gaziantepspor, maddi imkansızlıklardan dolayı genç oyuncularla mücadelesini sürdürüyordu.
iha
FOTOĞRAF: Gaziantepspor’un Rize’deki maçını izleyen az sayıda taraftarı ‘Seveceksin İnadına’ yazılı pankart astılar
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste Malatya sporu küme düşürenler şimdi sürünsünler rizespor,kayseri,denizli,adana,ankaragücü tarih unutmaz unutturmaz kumpas kurup malatyayı düşürenler. küme düştüğümüz son maç gaziantepte itfayeyle malatyasporluların üzerine tazyikli suyla gecenin osaatinde sıkanları unutmadık..vesselam..
beter olsunlar malatyayı küme düşürmüşlerdi.