Gaziler Haftası Etkinlikleri

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya’da da törenler yapıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, Sabancı Kültür Merkezi’nde devam etti. Buradaki törene Malatya Vali Vekili Şükrü Özcan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu, AKP Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin ve Cemal Akın, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mustafa Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Özdemir ile gaziler, şehit aileleri katıldı.



“BİZLERE BIRAKTIKLARI EMANETTİR”



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Bayram Akdemir törende yaptığı konuşmada, “Her Türk evladı, şehitlik ve gazilik onuruna kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşır. Türk milleti bunun ön güzel örneğini Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nda yaşamıştır. Bu vatan sadece canını korkusuzca hiçe sayan 20 yaşlarında ölüme koşan şehit ve gazilerin bizlere bıraktıkları emanettir” dedi.



“KALBİMİZİ BESLEYEN İKİ ANA DAMAR GİBİ”



İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hulusi Aslan, “Adeta kalbimizi besleyen iki ana damar gibi, millet olarak şuurumuzu besleyen iki değerimiz vardır ki, biz bunlara şehitlik ve gazilik deriz. Şehitliğe ve gaziliğe verdiğimiz değerin sebebi, inancımız ve sahip olduğumuz dinimizdir. Dinimizde şehitliği ve gaziliği yücelten pek çok ifade bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.



“DESTAN YAZAN KAHRAMANIN ADIDIR”



Garnizon Komutanlığı’nda görevli Binbaşı Zafer Tatacık ise, “Tarihimiz, dünya harp tarihine yön veren, örnek teşkil eden harplerle doludur. Bu harpleri Türk tarihine kazandıran Türk askerinin kahramanlığıdır. Bu Kahramanlığın altında yatan Mehmetçiğin ya şehit ya gazi mertebesine ulaşmak için bir birine ile yarışırcasına, korkusuzca ileri atılmasını sağlayan milli değerlerdir. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk fedakarlığının, Türk kahramanlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır” dedi.



Etkinlikler kapsamında Şehitlik ve Gaziler Mezarlığı’da ziyaret edilerek dualar okundu.



DARENDE’DE..



9 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Malatya’nın Darende ilçesinde de tören düzenlendi.



Gaziler Günü dolayısıyla Darende Hükümet Konağı önünde yapılan törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törende Kıbrıs Gazisi Mustafa Mert arkadaşları adına bir konuşma yaptı. Törenin ardından Kaymakam Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Hacı Güneşli ve Belediye Başkan Vekili Adil Sönmezler gazileri tebrik ederek bir süre görüştü. Kaymakam Mehmet Aktaş burada yaptığı konuşmada, “Şehitler ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir” dedi.



Şehitler ve gazilerin vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkemizin huzuru, güvenliği için canları pahasına görev yaparak milletimize malolduklarının altını çizen Kaymakam Aktaş, “Bugün şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz” diye konuştu.



Törene Kıbrıs Gazileri Necati Canpolat ve Abdullah Barutçu’nun yanı sıra şehit babası Barış Bugan da katıldı.



DOĞANŞEHİR’DE..



Gaziler Günü dolayısıyla Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde de tören düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde yapılan törene, İlçe Kaymakamı Barboros Baran, Belediye Başkanı İbrahim Karaman, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Gürkan Küçükparlak, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Karakuş, İlçe Mili Eğitim Müdürü Vekili Erdal Zelyurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Kansav, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, ilgili kurum ve kuruluşların müdür ve yetkilileri ile gaziler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin Duman yaptı.



Hüseyin Duman, “Bugün emperyalist milletlere karşı verilen, amansız bir mücadele sonucunda kazanılan büyük zaferin mimarı, ulu Önder Atatürk’e TBMM tarafından gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği mutlu ve coşkulu günün 90. yıldönümüdür. Bugün aynı zamanda gaziler topluluğunun oluşturduğu ve Kuvayi Milliye’yi temsile memur yegane dernek olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin de kuruluş yıldönümüdür. Hepimize kutlu olsun. Değerli gaziler,milletimizi birbirine bağlayan değerlerin başında tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak ve bayrak uğruna verilen canlar ve akıtılan kanlar gelir” dedi.



Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldıktan sonra Muammer Şahin Zafer İlk Öğretim Okulu öğrencisi Zeynep Hazal Duran tarafından “Gazilerimize” adlı şiiri okuduktan sonra hükümet konağı önünde yapılan tören sona erdi.