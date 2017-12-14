“Gelecek Adına Ümitliyiz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Altyapı Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, takımın performansından memnun olduklarını ifade ederek, “2000 doğumlu arkadaşlarımızın saha içerisindeki performansları bizi gelecek adına ümitlendiriyor” dedi.

U21 Süper Ligi’nin 15.haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, ligin 16.haftasında Pazar günü 12.30’da Malatya İnönü Stadı’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 15 haftalık süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan ve 7.sırada yer alan sarı kırmızılılar, sahasında Galatasaray’ı yenerek, galibiyet serisi yakalamak istiyor.

“HAK ETMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU”

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Uçkun, “Göztepe müsabakası galip gelmemiz gereken bir müsabakaydı. Sonuçta 1-1 bitti. Sonuca bakarak konuşursak hak etmediğimiz bir sonuç oldu. Arkadaşlarımız iyi mücadele etti. Rakip bir defa kalemize geldi, oda gol oldu. Haftalardır savunmada duran toplara çalışıyoruz, demek ki eksik yapıyoruz, biraz daha üzerinde duracağız. Ama arkadaşların özverisi, sahadaki yardımlaşmaları, 2000 doğumlu arkadaşlarımızın saha içerisindeki performansları bizi gelecek adına ümitlendiriyor” diye konuştu.

“İYİ BİR FUTBOLLA GALİP GELMEK İSTİYORUZ”

Uçkun, Galatasaray karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Galatasaray senelerdir bu ligde mücadele ediyor. Altyapıları farklı konumlarda, ligde de farklı konumdalar. Bizde bu ciddiyetle hafta sonu sahamızda oynayacağımız bu müsabakaya hazırlanıyoruz. İyi bir müsabaka olacak. Sakatlık ya da kart cezalısı olmadan bu müsabakayı geçirmek istiyoruz. Stada gelecek seyircilerimize de iyi bir futbol izlettirip, netice itibariyle galip gelmek istiyoruz.”

“İYİ BİR İVME YAKALADIK”

Takım olarak ilk sezonlarını geçirdikleri ligde iyi bir ivme yakaladıklarını kaydeden Uçkun, “Arkadaşlarımız lige alıştı. Bundan sonra bu ligde oynayabilecek 1999 ve 2000 doğumlu arkadaşlarımız U16 ve U17’den getirip, monte etmek istiyoruz. Önümüzdeki senelerde daha rahat mücadele etme adına, profesyonel takıma arkadaşlarımızı kazandırma adına bu konuyu önemsiyoruz. Arkadaşlarımız şuanda tecrübe kazanıyorlar. İleriki dönemlerde daha rahat müsabakalar geçireceğimizi düşünüyorum” dedi

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi