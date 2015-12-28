Gelişim Ligleri Toplantısı
Bölgesel Gelişim Ligleri Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri İletişim Toplantısı Malatya’da gerçekleştirildi.
Toplantıya TFF adına Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Fatih İbradı, Elit Futbolcu Gelişim Müdürü Cezmi Turhan ve Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ile Tatvan Göl Spor, Güroymak Spor, Muş 1917 Spor, Yüksekova Bld. Spor, Lider Muş Spor, Muş İdman Yurdu, 1974 Van Edremit Toki Spor, Sportif Tuşba Spor, Erciş Gençlik Belediye Spor, Belediye Van Spor, Amed Diyarbakır Spor, Siirt Botangücü Spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.
Toplantıda lig planlaması ve fikstür konuları ele alındı.
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