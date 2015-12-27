Gemi İnşaası Tamgaz
Baraj gölü üzerinde gezi yapmak ve Nemrut Dağı’na gidişte alternatif ulaşım sağlanması için Malatya Valiliği tarafından yaptırılan geminin büyük bir bölümünün tamamlandığı öğrenildi.
Atabey İskelesi’nde 24 metre boyunda 150 kişilik yazlık ve kışlık bölümü bulunan gezinti gemisinin iskeleti tamamen bitirilirken, motor, boyama ve dekoratif işleri kaldı. 5-6 ay içerisinde hizmete girmesi beklenen gezinti gemisi ile Nemrut Dağı’na gitmek isteyen turistler, Karakaya Barajı üzerinde Doğanyol ilçesine kadar gezinti yaparak oradan kısa mesafeden karayolu ile Nemrut Dağı’na ulaşabilecekler.
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